Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Пермская инди-студия «Мортёшка» выпустит продолжение видеоигры про чердынскую колдунью. Оно будет называться «Чёрная книга 2». Об этом стало известно из интервью руководителя студии Владимира Белецкого проекту «Кибер».
Первая часть легендарной инди-игры «Чёрная книга» вышла летом 2021 года. Она была создана в жанре RPG-приключения на основе чердынских мифологических рассказов. Главной героиней игры стала молодая колдунья по имени Василиса, которая обзавелась черными знаниями.
Согласно данным портала DTF, проект «Черная книга» стал одной из ключевых игр в России в 2021 году. На ежегодной премии LUDI Awards в 2022 году игра заняла первое место в категории «Лучший визуальный стиль» и получила вторую награду в номинации «Наша игра года».
Весной прошлого года была выпущена демоверсия игры под названием «Лихо одноглазое» на платформе Steam. Это мистический фолк-хоррор, дополняемый элементами головоломок, который создан на основе мрачных народных легенд. Игра выполнена в черно-белом формате с соотношением сторон 4:3, что придаёт ей особый атмосферный эффект. Главным героем сюжета становится кузнец, который отправляется в тёмный лес на поиски Лиха. Он будет решать головоломки и использовать спички для освещения своего пути, чтобы избежать печальной участи.