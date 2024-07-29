Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью

Весной прошлого года была выпущена демоверсия игры под названием «Лихо одноглазое» на платформе Steam. Это мистический фолк-хоррор, дополняемый элементами головоломок, который создан на основе мрачных народных легенд. Игра выполнена в черно-белом формате с соотношением сторон 4:3, что придаёт ей особый атмосферный эффект. Главным героем сюжета становится кузнец, который отправляется в тёмный лес на поиски Лиха. Он будет решать головоломки и использовать спички для освещения своего пути, чтобы избежать печальной участи.