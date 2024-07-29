Пермяк пытался наладить продажу мефедрона, но попался

Мужчина получил от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника — закладки. Там он обнаружил оптовую партию наркотика — мефедрона, массой не менее 43,66 грамма, и стал хранить ее при себе с целью последующего незаконной продажи. Однако, мужчина был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.