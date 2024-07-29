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Пермяк пытался наладить продажу мефедрона, но попался

Пермяк пытался наладить продажу мефедрона, но попался

29 июля 2024, 13:58
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Ближайшие 12 лет он проведет в колонии строгого режима

Свердловский районный суд Перми вынес приговор пермяку, который планировал торговать наркотиками. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Мужчина получил от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника — закладки. Там он обнаружил оптовую партию наркотика — мефедрона, массой не менее 43,66 грамма, и стал хранить ее при себе с целью последующего незаконной продажи. Однако, мужчина был задержан сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Судом пермяк признан виновным по ч. 3 ст. 30, чч 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей.

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