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Пермяки стали чаще ходить по ресторанам

Пермяки стали чаще ходить по ресторанам

29 июля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Оборот общепита в Пермском крае вырос на 7,2%.

С января по июнь 2024 оборот общепита в Пермском крае составил 20,7 млрд рублей. Это на 7,2% выше уровня прошлого года, сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли с января по июнь 2024 составил порядка 375, 9 млрд рублей, что на 3,5% выше показателя прошлого года.

С января по июнь 2024 года объем розничной торговли составил 375,9 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На первое июля запасы товаров в рознице достигли 47,7 миллиарда рублей, что соответствует 41 дню торговли.

Ранее сообщалось о том, что восемь баров из Перми были включены в список номинантов всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards, целью которой является определение лучших заведений страны.

В этот список вошли такие заведения, как рюмочная и шашлычная «Искра и пламя», гриль-бар Rob Roy, пивбар Smoky Dog, бар SpeakEasy, коктейльный бар Curtiss, а также рюмочная «Парадная» и Gatsby’s Bar & Grill.

Кроме того, стало известно об открытии рыбного ресторана «Магадан», который расположится в историческом здании по адресу улица Петропавловская, 57. Площадь ресторана составит 352 квадратных метра, где разместятся основной зал для гостей, бар и два VIP-зала. Таким образом, заведение сможет принять на 121 посадочное место.

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#Пермь#Пермский край#Торговля#Статистика#Общепит#Рестораны
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