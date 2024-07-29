Пермяки стали чаще ходить по ресторанам

С января по июнь 2024 года объем розничной торговли составил 375,9 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На первое июля запасы товаров в рознице достигли 47,7 миллиарда рублей, что соответствует 41 дню торговли.