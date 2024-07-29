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Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Пермяки увидят звездопад 12 августа

Пермяки увидят звездопад 12 августа

29 июля 2024, 09:55
Фото: Изображение Midjourney
Звездопад Персеиды пронесется над Пермью со скоростью 100-150 падающих звезд в час.

Жители Перми смогут наблюдать звездопад в ночь с 12 по 13 августа. В этот день своего пика достигнет Звездопад Персеиды — самый впечатляющий метеорный поток, сообщает Пермский планетарий.

Предполагается, что скорость падения звезд может составить порядка 100-150 в час, в то время как в прошлом году было всего 60 звезд в час.

Персеиды — это метеорный поток, который ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. Он формируется в результате прохождения Земли через облако пыли, выпущенной кометой Свифта-Таттла. Поток выпускает мельчайшие частицы, которые вскоре сгорают в земной атмосфере, образуя «звёздный дождь».

Лучшим моментом для наблюдения за звездным дождем станет ночь на 12 августа и утро 13 августа. Так как в первые и последние дни звездопада падает наибольшее количество звезд. Сообщается, что для комфортного наблюдения лучше взять с собой бинокль.

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#Пермь#Астрономия#Метеоры#Ночное небо#Звездопад Персеиды
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