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Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

При строительстве дорог в Перми используются современные технологии

При строительстве дорог в Перми используются современные технологии

29 июля 2024, 10:23
Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Основная часть применяемых материалов и технологий — отечественного производства.

В Перми не только ремонтируются дороги, но и строятся новые дорожные объекты. Работы проводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В частности, к таким объектам относится возведение третьего этапа ул. Строителей, нового выезда с промышленного узла Осенцы и путепровода на ул. Карпинского.

При строительстве подобных крупных объектов используются современные материалы и технологии, основная часть которых — отечественного производства. К примеру, при строительстве нового путепровода над железной дорогой на ул. Карпинского будет возведена армогрунтовая подпорная стена. Это современная система, применяемая при строительстве подходов к мостам и путепроводам. Обычно подпорные стены возводятся из железобетона, устройство таких стен связано с трудоемкими процессами опалубки, арматурных каркасов и поставкой большого объема материалов (арматуры и высокопрочного бетона) с последующим заполнением грунтом обратной засыпки.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Как рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края, армогрунтовая подпорная стена — это послойно армированный массив грунта, который облицован бетонными блоками. Он не требует устройства опалубки и применения металлических армирующих элементов. В современном строительстве традиционные подпорные стены активно заменяются армогрунтовыми подпорными стенами. Данная технология была использована при строительстве путепровода над шоссе Космонавтов в ходе строительства ул. Крисанова.

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