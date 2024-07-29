При строительстве дорог в Перми используются современные технологии

При строительстве подобных крупных объектов используются современные материалы и технологии, основная часть которых — отечественного производства. К примеру, при строительстве нового путепровода над железной дорогой на ул. Карпинского будет возведена армогрунтовая подпорная стена. Это современная система, применяемая при строительстве подходов к мостам и путепроводам. Обычно подпорные стены возводятся из железобетона, устройство таких стен связано с трудоемкими процессами опалубки, арматурных каркасов и поставкой большого объема материалов (арматуры и высокопрочного бетона) с последующим заполнением грунтом обратной засыпки.