При строительстве дорог в Перми используются современные технологии

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В Перми не только ремонтируются дороги, но и строятся новые дорожные объекты. Работы проводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В частности, к таким объектам относится возведение третьего этапа ул. Строителей, нового выезда с промышленного узла Осенцы и путепровода на ул. Карпинского.
При строительстве подобных крупных объектов используются современные материалы и технологии, основная часть которых — отечественного производства. К примеру, при строительстве нового путепровода над железной дорогой на ул. Карпинского будет возведена армогрунтовая подпорная стена. Это современная система, применяемая при строительстве подходов к мостам и путепроводам. Обычно подпорные стены возводятся из железобетона, устройство таких стен связано с трудоемкими процессами опалубки, арматурных каркасов и поставкой большого объема материалов (арматуры и высокопрочного бетона) с последующим заполнением грунтом обратной засыпки.
Как рассказали в пресс-службе Минтранса Пермского края, армогрунтовая подпорная стена — это послойно армированный массив грунта, который облицован бетонными блоками. Он не требует устройства опалубки и применения металлических армирующих элементов. В современном строительстве традиционные подпорные стены активно заменяются армогрунтовыми подпорными стенами. Данная технология была использована при строительстве путепровода над шоссе Космонавтов в ходе строительства ул. Крисанова.