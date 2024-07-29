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ПЗСП поможет фонду «Дедморозим» подготовить сирот к самостоятельной жизни

ПЗСП поможет фонду «Дедморозим» подготовить сирот к самостоятельной жизни

29 июля 2024, 06:03
Фото: Мария Лихачева
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ПЗСП стал партнером проекта «Вернуть будущее» пермского фонда «Дедморозим». Компания поможет социальной адаптации выпускников детских домов, имеющих ограниченные возможности здоровья, к дальнейшей жизни в обществе.

Суть проекта «Вернуть будущее» — развитие технологии сопровождаемого проживания. Команда специалистов фонда «Дедморозим» обучает выпускников детских домов, живущих в специально оборудованных квартирах, бытовым навыкам, передвижению по городу, первичной финансовой и юридической грамотности и другим социальным практикам, которые в итоге позволят им жить максимально самостоятельно, а не в психоневрологическом интернате (ПНИ).

Надежда Ли, директор и соучредитель фонда «Дедморозим»:

Ребенок, воспитывающийся в учреждении для детей с инвалидностью, может быть окружен помощью, заботой, вниманием и даже любовью. Но его обществом в течение детства и юношества становятся соседи по группе или блоку, нянечки, воспитатели, педагоги, медики. Обычная интеграция в социум — то, чего не хватает выпускникам таких учреждений для дальнейшей жизни в обществе. Проект позволяет ребятам постепенно адаптироваться, изучить правила взаимодействия с окружающим современным миром, получить доступные по здоровью навыки и вести жизнь обычных горожан.

Финансовая поддержка ПЗСП поможет фонду оплачивать аренду квартир, труд сопровождающих, психологов и других специалистов, которые постоянно работают с ребятами.

Сегодня в проекте «Вернуть будущее» 17 подопечных: подростки и молодые взрослые. Все они получают или уже получили среднее образование, семеро имеют рабочие специальности, четверо — постоянную работу, пятеро уже получили собственное жилье. Для проживания ребят задействованы 11 квартир в микрорайонах Боровики и Левшино.

Евгений Демкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

Шесть лет назад проект »Вернуть будущее» начинался в квартирах, построенных ПЗСП, а сейчас мы с «Дедморозим» пришли к системному сотрудничеству. Надеюсь, что наша поддержка позволит проекту планировать деятельность, а его подопечным — достигать поставленных целей. Нам, строителям, проще всего сравнить работу волонтеров «Дедморозим» с созданием безбарьерной среды. Только они устраняют не физические барьеры, а социальные, ищут и создают возможности для полноценной жизни каждого подопечного.

Среди последних успехов подопечных проекта «Вернуть будущее» — достижения 18-летнего Ильи. Воспитанник детского дома после совершеннолетия по правилам системы должен был отправиться в ПНИ. Когда Илья стал подопечным проекта «Вернуть будущее», он быстро освоился в Перми. В этом году Илья закончил школу и подал документы в краевой колледж «Оникс».

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