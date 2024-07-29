ПЗСП поможет фонду «Дедморозим» подготовить сирот к самостоятельной жизни

— Ребенок, воспитывающийся в учреждении для детей с инвалидностью, может быть окружен помощью, заботой, вниманием и даже любовью. Но его обществом в течение детства и юношества становятся соседи по группе или блоку, нянечки, воспитатели, педагоги, медики. Обычная интеграция в социум — то, чего не хватает выпускникам таких учреждений для дальнейшей жизни в обществе. Проект позволяет ребятам постепенно адаптироваться, изучить правила взаимодействия с окружающим современным миром, получить доступные по здоровью навыки и вести жизнь обычных горожан.