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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

С 1 августа в Перми расширится зона платных парковок

С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц

29 июля 2024, 12:53
Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

С 1 августа в Перми расширится зона платных парковок

Для многодетных семей действует льгота.
Сюжет
Зона П

С четверга, 1 августа, в Перми вновь расширится территория платных парковок. Зона платных парковок №101 расширится и будет установлена на следующих участках центральных улиц:

  • Куйбышева от Революции до Белинского;
  • Куйбышева от Юрия Смирнова до Соловьева (вблизи здания по ул. Куйбышева, 90);
  • Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской;
  • Седова от Куйбышева до Пионерской.

Стоимость парковки на этих участках — 20 рублей в час. Режим работы платных парковок — с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Оплатить платную парковку можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, SMS-сообщения, с помощью паркомата банковской картой или с помощью абонемента.

Чтобы не заработать штраф, нужно оплатить платную парковку в течение 20 минут с момента въезда на эту территорию. При размещении автомобиля многодетной семьи необходимо оплатить услугу в течение 120 минут (2 часа) с момента въезда на парковку.

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#Авто#Общество#Пермь#Зона П#Парковки#Платные парковки
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