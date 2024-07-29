С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц

Стоимость парковки на этих участках — 20 рублей в час. Режим работы платных парковок — с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Оплатить платную парковку можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, SMS-сообщения, с помощью паркомата банковской картой или с помощью абонемента.