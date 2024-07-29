С августа с пермяков будут брать деньги за парковку еще на четырех участках улиц

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
С четверга, 1 августа, в Перми вновь расширится территория платных парковок. Зона платных парковок №101 расширится и будет установлена на следующих участках центральных улиц:
Стоимость парковки на этих участках — 20 рублей в час. Режим работы платных парковок — с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Оплатить платную парковку можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, SMS-сообщения, с помощью паркомата банковской картой или с помощью абонемента.
Чтобы не заработать штраф, нужно оплатить платную парковку в течение 20 минут с момента въезда на эту территорию. При размещении автомобиля многодетной семьи необходимо оплатить услугу в течение 120 минут (2 часа) с момента въезда на парковку.