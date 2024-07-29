Соликамец, работавший курьером у мошенников, надолго попал в колонию

Posted 29 июля, 11:29
Published 29 июля, 11:29
Modified 29 июля, 11:30
Updated 29 июля, 11:30
В Соликамске вынесен приговор 23-летнему горожанину. Он признан виновным в совершении семи эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее молодой человек уже попадал в поле зрение оперативников и был судим за угон и кражу. Освободившись из мест лишения свободы летом прошлого года, обвиняемый жил, перебиваясь временными заработками. В интернете он нашел предложение, которое его очень заинтересовало. Автор поста в соцсетях предлагал «попасть в серьезный коллектив, который имеет профессионально налаженную схему». Также работодатель сообщал, что «нам требуется порядочный человек, приветствуются актерские качества». Юноша решил, что это работа мечты. Не раздумывая, дал согласие.
Так он вошел в состав организованной группы, члены которой работали по схеме обмана «ваш родственник попал в беду». Они звонили жителям Соликамского городского округа, вводя в заблуждение о виновности их близких в ДТП и необходимости передачи денег для урегулирования проблем с законом.
В течение двух дней виновный ездил по адресам пожилых граждан и забирал деньги. Установлено, что курьер побывал у семерых соликамцев, которые отдали ему в общей сложности более 1,5 млн рублей. Часть денег, он оставил себе, часть перевел на счета кураторов.
По указанию сообщников, злоумышленник соблюдал строгую конспирацию: одевался в темную одежду, прятал лицо, ни с кем не общался и передвигался по городу на такси.
По полученным от потерпевших приметам и другим данным, оперативники узнали ранее судимого гражданина и установили его местонахождение. Задержали злоумышленника поздно вечером. Со службой доставки он сопровождал холодильник, который купил на деньги обманутых пенсионеров.
Суд признал его виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Потерпевшим гражданам он должен возместить причиненный материальный ущерб.