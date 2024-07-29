Соликамец, работавший курьером у мошенников, надолго попал в колонию

Ранее молодой человек уже попадал в поле зрение оперативников и был судим за угон и кражу. Освободившись из мест лишения свободы летом прошлого года, обвиняемый жил, перебиваясь временными заработками. В интернете он нашел предложение, которое его очень заинтересовало. Автор поста в соцсетях предлагал «попасть в серьезный коллектив, который имеет профессионально налаженную схему». Также работодатель сообщал, что «нам требуется порядочный человек, приветствуются актерские качества». Юноша решил, что это работа мечты. Не раздумывая, дал согласие.