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В Перми 10–11 июля состоится фестиваль уличных театров «Флюгер»

Стало известно, когда в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

29 июля 2024, 06:01
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

В Перми 10–11 июля состоится фестиваль уличных театров «Флюгер»

Вход на мероприятие будет свободным.

В Перми 10–11 августа состоится фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Как сообщает 59.RU со ссылкой на организаторов мероприятия, перед жителями города выступят коллективы со всех уголков России. Зритель увидит как уже полюбившиеся театры, так и новых участников.

Примут участие в фестивале также пермские театры. Событие пройдет на городской эспланаде. Вход будет свободный. Как сообщает источник, программа мероприятия будет опубликована в ближайшие дни.

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#Пермь#Россия#Фестиваль#Уличные театры#Флюгер
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