Стало известно, когда в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

В Перми 10–11 августа состоится фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Как сообщает 59.RU со ссылкой на организаторов мероприятия, перед жителями города выступят коллективы со всех уголков России. Зритель увидит как уже полюбившиеся театры, так и новых участников.