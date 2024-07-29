Стало известно, когда в Перми пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В Перми 10–11 августа состоится фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). Как сообщает 59.RU со ссылкой на организаторов мероприятия, перед жителями города выступят коллективы со всех уголков России. Зритель увидит как уже полюбившиеся театры, так и новых участников.
Примут участие в фестивале также пермские театры. Событие пройдет на городской эспланаде. Вход будет свободный. Как сообщает источник, программа мероприятия будет опубликована в ближайшие дни.