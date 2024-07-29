Терапевт рассказал, чем грозит повышенное потоотделение

При этом врачи отмечают, повышенное потоотделение поддается лечению. Однако для того, чтобы подобрать метод терапии, нужно пройти обследование у специалиста. Для начала стоит обратиться к терапевту или эндокринологу, а также проконсультироваться с кардиологом и проверить работу сердечно–сосудистой системы. Также причину повышенного потоотделения может объяснить визит к дерматологу