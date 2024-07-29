Терапевт рассказал, чем грозит повышенное потоотделение

Posted 29 июля, 08:20
Published 29 июля, 08:20
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По словам терапевта Дмитрия Великанова, обильное потоотделение в ряде случаев является симптомом онкологии.
Организм человека выводит с потом продукты метаболизма, регулирует водно-солевой баланс и теплоотдачу. Поэтому выделение пота является частью нормального функционирования организма, пишет ИА RuNews24.ru.
По словам экспертов, в норме в сутки человек может выделить до 1,5 литра пота. При этом потоотделение может повыситься в жаркое время, в стрессовых ситуациях и при физической нагрузке. Поэтому, как только температура тела нормализуется, провоцирующий фактор исчезает, потоотделение приходит в норму.
Что касается повышенного потоотделения, гипергидроза, оно возникает спонтанно и может указывать на проблемы со здоровьем. Например, по словам Дмитрия Великанова, патологиечское потоотделение возникает на фоне сахарного диабета, туберкулеза, эндокардита, системных грибковых инфекций, поражения нервной системы после инсульта, других травм и даже онкозаболеваний.
Наличие рака можно заподозрить, если сильная потливость проявляется по ночам. Нередко это симптом лимфомы или акромегалии, при которой увеличивается продукция гормона роста — соматотропина.
Также привести к повышенной потливости могут наследственность, нарушения гормонального фона.
При этом врачи отмечают, повышенное потоотделение поддается лечению. Однако для того, чтобы подобрать метод терапии, нужно пройти обследование у специалиста. Для начала стоит обратиться к терапевту или эндокринологу, а также проконсультироваться с кардиологом и проверить работу сердечно–сосудистой системы. Также причину повышенного потоотделения может объяснить визит к дерматологу