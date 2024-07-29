ТОП-5 факторов, которые нанесут серьезный вред твоему авто за пять лет

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В зимнее время дорожные службы обрабатывают реагентами проезжую часть и тротуары. Это нужно для повышения безопасности всех участников дорожного движения. Но составы реагентов агрессивны: подобная «химия» губительно влияет в первую очередь на подвеску и приводит к образованию ржавчины.
Но стоит обратить внимание, что агрессивные составы наиболее сильно воздействуют на те поверхности вашего автомобиля, которые уже повреждены, — к примеру, на участки с коррозией, мелкими трещинами, сколами или отслаиванием краски. Предупредить образование повреждений можно, предварительно сделав антикоррозийную обработку днища, а также оклеив зоны риска (наибольшего контакта) защитной полиуретановой пленкой.
В прекрасную летнюю пору водители обожают оставлять свои автомобили в тени деревьев. Однако они забывают о том, какой вред могут нанести почки деревьев, особенно липы, если вовремя не убрать их с лакокрасочного покрытия. Желтая смола въедается в верхний лаковый слой, вывести ее очень сложно и это наносит серьезный ущерб кузову.
Самостоятельно удалить въевшиеся следы вряд ли получится. Не стоит пытаться локально оттирать пятно подручными средствами и тем более полировать в домашних условиях. Лучшим решением будет как можно быстрее обратиться в детейлинг и сделать глубокую очистку кузова, где специалисты внимательно осмотрят кузов и подберут самое эффективное решение.
Стоимость полной химчистки кузова от смолы растений начинается от 4,5 тыс. рублей.
Предотвратить попадание птичьего помета на части вашего автомобиля невозможно. Несмотря на бытующую в народе денежную примету, птичий помет содержит в себе целую таблицу Менделеева (кроме основных веществ: азота, фосфора и калия, это еще и цинк, железо, кобальт, марганец, медь, молибден), который, в свою очередь, разъедает ЛКП. Если своевременно не среагировать, ни глубокая очистка, ни полировка уже не помогут — лак разъестся, краска отойдет хлопьями и придется перекрашивать элемент локально или полностью, а это влечет за собой дополнительные траты времени и средств. Каждый автовладелец в курсе, как сильно наличие окрашенных деталей влияет на стоимость автомобиля при продаже.
К счастью, есть способ решить все этот неприятный момент еще до его наступления. Для этого нужно всего лишь оклеить кузов автомобиля защитной пленкой, которая защитит вашу собственность от воздействия агрессивной среды и обесценивания.
Пескоструй или потоковая пыль повреждает в большей степени фронтальную часть автомобиля, те части, на которые приходится наибольшая внешняя нагрузка, — передний бампер, колесные арки, капот, стойки лобового стекла, передняя часть крыши, фары и зеркала. Поверхность становится матовой, и кузов выглядит неухоженным. Более того, во время движения по трассе в ваш автомобиль могут прилететь мелкие камешки, которые образуют сколы и царапины. У этих проблем есть несколько решений: можно периодически полировать автомобиль, но при каждой полировке спиливается порядка 20 микрон лака, в зависимости от глубины повреждений, соответственно, количество таких полировок за весь срок эксплуатации авто ограничено.
Второе решение — это защитить переднюю часть, так называемые зоны риска, бронирующей пленкой. Стоимость оклейки зон риска полиуретаном начинается от 60 тыс. рублей. А при продаже оклеенный автомобиль будет стоить существенно дороже, поскольку кузов вашего автомобиля будет находиться в идеальном состоянии под пленкой.
Многие автомобилисты предпочитают самостоятельно мыть автомобиль, аргументируя это экономией времени и средств. Игнорирование общепризнанной трехэтапной мойки в длительной перспективе серьезно скажется на состоянии внешнего вида. Использование подручных средств, не предназначенных для мойки автомобиля, в совокупности с дешевой химией, без соблюдения времени выдержки составов, травмирует лакокрасочное покрытие и может привести к химическому ожогу поверхности.
Автовладельцы любят использовать для мойки аппараты высокого давления приобретенные в домашнее хозяйство. Недопустимо подносить пистолет АВД, на расстояние ближе, чем 50 см под прямым углом, — это приводит к сносу защитных покрытий и даже краски.
Для того чтобы автомобиль сохранил свежесть внешнего вида в течении долгих лет и не потерял в стоимости, стоит заранее задуматься о защите кузова или регулярно проходить сезонное обслуживание. А мастера студии THEGARAGE. PRO помогут подобрать наилучшее решение ваших проблем, которое продлит срок службы автомобиля и предупредит образование новых.