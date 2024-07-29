ТОП-5 факторов, которые нанесут серьезный вред твоему авто за пять лет

Предотвратить попадание птичьего помета на части вашего автомобиля невозможно. Несмотря на бытующую в народе денежную примету, птичий помет содержит в себе целую таблицу Менделеева (кроме основных веществ: азота, фосфора и калия, это еще и цинк, железо, кобальт, марганец, медь, молибден), который, в свою очередь, разъедает ЛКП. Если своевременно не среагировать, ни глубокая очистка, ни полировка уже не помогут — лак разъестся, краска отойдет хлопьями и придется перекрашивать элемент локально или полностью, а это влечет за собой дополнительные траты времени и средств. Каждый автовладелец в курсе, как сильно наличие окрашенных деталей влияет на стоимость автомобиля при продаже.