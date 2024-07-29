Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов

«Найдена и пройдена система волоков, обследованы узловые точки транспортных путей, существовавших с глубокой древности. Разведана начальная часть пути, по которой шла экспедиция Гофмана 174 года назад», — пишет Григорий Головчанский. Также обнаружены мощные аномалии, которые могут свидетельствовать о существовании на Чусовском озере гидротехнических сооружений в прошлом.