Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:10
Уровень радиации в центре Перми выше, чем в районе Атомного озера в Чердынском районе. Такие выводы сделала экспедиция географов Пермского отделения Русского географического общества, занимающаяся изучением объекта. Атомное озеро является искусственным водоемом. Оно образовалось в результате трех ядерных взрывов, произведенных в ходе испытаний в 1971 году.
Как рассказал историк и археолог Григорий Головчанский на своей странице «ВКонтакте», замеры радиации в районе Атомного озера также показали отклонения в развитии некоторых растений. Кроме того, группа географов собрала материалы, касающиеся биологического многообразия бассейна Чусовского озера.
«Найдена и пройдена система волоков, обследованы узловые точки транспортных путей, существовавших с глубокой древности. Разведана начальная часть пути, по которой шла экспедиция Гофмана 174 года назад», — пишет Григорий Головчанский. Также обнаружены мощные аномалии, которые могут свидетельствовать о существовании на Чусовском озере гидротехнических сооружений в прошлом.
Главным разочарованием историка стало то, что максимально выявленная глубина Чусовского озера едва превышает 2 м в условиях высокой воды. В литературе указано, что оно глубиной 8 м, обращает внимание Головчанский. Подробности об итогах экспедиции исследователь обещает сообщить осенью.