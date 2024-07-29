В Чердыни построят визит-центр

Туроператор ООО «Урал Турс» стал победителем аукциона на возведение визит-центра в Чердыни. Как рассказал собственник компании Вадим Балдин во ВКонтакте, общество создаст в городе современное общественное пространство, где после экскурсий будут отдыхать туристы. Здесь мастера-ремесленники будут проводить мастер-классы для всех желающих.