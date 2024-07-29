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Туроператор ООО «Урал Турс» построит визит-центр в Чердыни

В Чердыни построят визит-центр

29 июля 2024, 03:50
Фото: Вадим Балдин во ВКонтакте

Туроператор ООО «Урал Турс» построит визит-центр в Чердыни

Компания заключила соглашение с властями о совместном развитии туристического потенциала округа.
Сюжет
Туризм

Туроператор ООО «Урал Турс» стал победителем аукциона на возведение визит-центра в Чердыни. Как рассказал собственник компании Вадим Балдин во ВКонтакте, общество создаст в городе современное общественное пространство, где после экскурсий будут отдыхать туристы. Здесь мастера-ремесленники будут проводить мастер-классы для всех желающих.

Кроме того, Балдин сообщил о том, что организация заключила с властями Чердынского городского округа соглашение о совместном развитии туристического потенциала территории и проведении мероприятий в сфере развития инфраструктуры и профориентации.

Общество было зарегистрировано в Перми в марте 2023 года. «УРАЛ ТУРС» является единственным туроператором в регионе, организующим вертолетные путешествия на Северный Урал прямо из краевой столицы. Выручка компании за прошлый год составила 13,1 млн рублей, а чистая прибыль — 2,1 млн руб.

Фото: Вадим Балдин во ВКонтакте
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