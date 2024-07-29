В Минздраве Пермского края рассказали о пользе грудного вскармливания

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев жизни практиковать исключительно грудное вскармливание. Оно должно начаться в течение первого часа после рождения и происходить, когда того хочет ребенок. Избегайте бутылок или пустышек. Пустышка нарушает технику прикладывания ребенка к груди и приводит к травматизации сосков. Это одна из главных причин, по которым матери гораздо раньше заканчивают кормление ребенка. Физиология сосания груди отличается от физиологии сосания из бутылочки для кормления и соски. Ребенок рождается с удивительными врожденными рефлексами, сосательный рефлекс — один из таких.