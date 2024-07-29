В Минздраве Пермского края рассказали о пользе грудного вскармливания

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В период с 1 по 7 августа в 170 странах ежегодно проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Оно является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка.
Однако, по статистике, только 75% младенцев в России получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных педиатрами первых шести месяцев жизни. За последние 20 лет этот показатель не улучшился.
Грудное молоко — это идеальная пища для младенцев. Оно безопасно, безвредно, а также содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространенных детских болезней. Грудное молоко дает новорожденному необходимую энергию и питательные вещества в первые месяцы жизни. В отличие от искусственных смесей, материнское молоко легче переваривается, поэтому ребенок меньше страдает от газообразования, диареи и запора. Кормление грудью крайне важно для здоровья и роста детей, такое питание положительно влияет и на развитие ребенка.
В грудном молоке содержится более 500 питательных элементов. Также грудное вскармливание налаживает телесный и психологический контакт между малышом и мамой. Установленная связь положительно влияет на дальнейшее развитие материнско-детских отношений в другие возрастные периоды. Дети, находившиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением, а также меньше склонны к диабету в более зрелом возрасте.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края, грудное вскармливание полезно еще и тем, что:
ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев жизни практиковать исключительно грудное вскармливание. Оно должно начаться в течение первого часа после рождения и происходить, когда того хочет ребенок. Избегайте бутылок или пустышек. Пустышка нарушает технику прикладывания ребенка к груди и приводит к травматизации сосков. Это одна из главных причин, по которым матери гораздо раньше заканчивают кормление ребенка. Физиология сосания груди отличается от физиологии сосания из бутылочки для кормления и соски. Ребенок рождается с удивительными врожденными рефлексами, сосательный рефлекс — один из таких.
Выработка молока зависит и от того, как правильно и часто ребенок сосет материнскую грудь. Если младенцу часто дают соску, то уменьшается стимуляция груди, что приводит к снижению выработки молока. Большинство женщин по всему миру, начавших регулярно давать ребенку соску сразу после родов, завершают грудное вскармливание еще до достижения малышом трехмесячного возраста.
Успешная лактация положительно влияет и на женщину. Она помогает быстрее восстановиться после родов, поддерживает здоровье матери и нормализует гормональный фон, а также снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии.