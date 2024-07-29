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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Минздраве Пермского края рассказали о пользе грудного вскармливания

В Минздраве Пермского края рассказали о пользе грудного вскармливания

29 июля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
ВОЗ рекомендует практиковать грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни малыша.

В период с 1 по 7 августа в 170 странах ежегодно проходит Всемирная неделя грудного вскармливания. Оно является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка.

Однако, по статистике, только 75% младенцев в России получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных педиатрами первых шести месяцев жизни. За последние 20 лет этот показатель не улучшился.

Грудное молоко — это идеальная пища для младенцев. Оно безопасно, безвредно, а также содержит антитела, которые помогают защитить от многих распространенных детских болезней. Грудное молоко дает новорожденному необходимую энергию и питательные вещества в первые месяцы жизни. В отличие от искусственных смесей, материнское молоко легче переваривается, поэтому ребенок меньше страдает от газообразования, диареи и запора. Кормление грудью крайне важно для здоровья и роста детей, такое питание положительно влияет и на развитие ребенка.

В грудном молоке содержится более 500 питательных элементов. Также грудное вскармливание налаживает телесный и психологический контакт между малышом и мамой. Установленная связь положительно влияет на дальнейшее развитие материнско-детских отношений в другие возрастные периоды. Дети, находившиеся на грудном вскармливании, лучше справляются с тестами на интеллект, реже страдают избыточным весом или ожирением, а также меньше склонны к диабету в более зрелом возрасте.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Пермского края, грудное вскармливание полезно еще и тем, что:

  • развивает мышцы, способствует росту и развитию малыша;
  • способствует росту зубов, костей и ногтей ребенка;
  • благотворно влияет на работу сосудов сердца и состояние нервных клеток;
  • участвует в формировании новых тканей и клеток;
  • ускоряет выздоровление, если малыш заболел;
  • положительно влияет на психологическое развитие и эмоциональное состояние;
  • налаживает сон ребенка;
  • формирует правильный прикус;
  • ускоряет и облегчает период адаптации к новым условиям.

ВОЗ рекомендует в течение первых шести месяцев жизни практиковать исключительно грудное вскармливание. Оно должно начаться в течение первого часа после рождения и происходить, когда того хочет ребенок. Избегайте бутылок или пустышек. Пустышка нарушает технику прикладывания ребенка к груди и приводит к травматизации сосков. Это одна из главных причин, по которым матери гораздо раньше заканчивают кормление ребенка. Физиология сосания груди отличается от физиологии сосания из бутылочки для кормления и соски. Ребенок рождается с удивительными врожденными рефлексами, сосательный рефлекс — один из таких.

Выработка молока зависит и от того, как правильно и часто ребенок сосет материнскую грудь. Если младенцу часто дают соску, то уменьшается стимуляция груди, что приводит к снижению выработки молока. Большинство женщин по всему миру, начавших регулярно давать ребенку соску сразу после родов, завершают грудное вскармливание еще до достижения малышом трехмесячного возраста.

Успешная лактация положительно влияет и на женщину. Она помогает быстрее восстановиться после родов, поддерживает здоровье матери и нормализует гормональный фон, а также снижает риск рака молочной железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии.

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