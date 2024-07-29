В Перми на пенсионера в подъезде напал мужчина и отобрал сумку с продуктами

Инцидент произошёл 29 июля в многоквартирном илом доме по улице Моторостроителей. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео, которое есть в распоряжении издания, неизвестный мужчина нападает на пожилого человека на лестничной площадке, после чего пенсионер падает в лифт, где его избивают ногами и отбирают продукты.