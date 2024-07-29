В Перми на пенсионера в подъезде напал мужчина и отобрал сумку с продуктами

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Сегодня в Перми на пенсионера напали в подъезде и отобрали сумку с продуктами. Историю, попавшую на камеры видеонаблюдения прокомментировали «АиФ-Пермь» в городском управлении МВД.
Инцидент произошёл 29 июля в многоквартирном илом доме по улице Моторостроителей. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На видео, которое есть в распоряжении издания, неизвестный мужчина нападает на пожилого человека на лестничной площадке, после чего пенсионер падает в лифт, где его избивают ногами и отбирают продукты.
В полиции изданию рассказали, что пострадавший — местный житель 1940 года рождения. Пенсионер обратился в правоохранительные органы днём 29 июля, сообщив, что на него напали в подъезде его дома, нанесли удары по телу и похитили продукты.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские задержали нападавшего 1968 года рождения и доставили в отдел полиции. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.