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В Перми завершился ремонт манежа СК имени Сухарева

В Перми завершился ремонт манежа СК имени Сухарева

29 июля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Сегодня он начал работу в прежнем режиме.

В Перми завершился ремонт манежа спортивного комплекса имени Сухарева. Сегодня, 29 июля, он начал работу в прежнем режиме. Информацию об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

В здании СК был обновлен паркет, проведена зачистка и покраска лаком в несколько слоев, а также нанесена разметка. Кроме этого, были установлены фермы для штор с противопожарным покрытием.

«На входной группе установлены разделительные поручни и укладывается тактильная плитка, для более комфортного доступа на объект маломобильных групп населения. Объявлены конкурсные процедуры на покупку и установку медиаэкрана. Их планируется завершить к октябрю», — рассказали в краевом ведомстве.

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#Спорт#Пожарная безопасность#Пермь#Ремонт#Спортивный комплекс#Доступность#Министерство физической культуры и спорта#Обновление#Паркет#Медиаэкран
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