В Перми завершился ремонт манежа СК имени Сухарева

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Перми завершился ремонт манежа спортивного комплекса имени Сухарева. Сегодня, 29 июля, он начал работу в прежнем режиме. Информацию об этом сообщило Министерство физической культуры и спорта Пермского края.
В здании СК был обновлен паркет, проведена зачистка и покраска лаком в несколько слоев, а также нанесена разметка. Кроме этого, были установлены фермы для штор с противопожарным покрытием.
«На входной группе установлены разделительные поручни и укладывается тактильная плитка, для более комфортного доступа на объект маломобильных групп населения. Объявлены конкурсные процедуры на покупку и установку медиаэкрана. Их планируется завершить к октябрю», — рассказали в краевом ведомстве.