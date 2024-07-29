В Пермском крае увеличилось число страдающих от шума на работе

В Пермском крае количество работников, страдающих от шума на производстве, за два года существенно выросло. По сообщению издания ИА «Текст» со ссылкой на Роспотребнадзор, всего на предприятиях регина занято свыше 740 тыс. рабочих мест, таких промышленных объектов в Прикамье порядка 5 тысяч.