В Пермском крае увеличилось число страдающих от шума на работе

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Пермском крае количество работников, страдающих от шума на производстве, за два года существенно выросло. По сообщению издания ИА «Текст» со ссылкой на Роспотребнадзор, всего на предприятиях регина занято свыше 740 тыс. рабочих мест, таких промышленных объектов в Прикамье порядка 5 тысяч.
С 2021 по 2023 годы вес рабочих мест, не соответствующих нормативам по шуму достиг 23%, темп прироста к 2021 году составил 15%. Шум является одним из главных факторов производственных заболеваний (34% от общего числа болезней). Именно из-за шума у сотрудников происходит нарушение слуха, сна, а также появляются изменения в сердечно-сосудистой, иммунной, нервной системах организма.
Чаще всего от шума страдают работники обрабатывающей, металлургической, машиностроительной, целлюлозно-бумажной, горнорудной, угольной, нефтехимической и других видов промышленности.