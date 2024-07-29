properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В Пермском крае увеличилось число страдающих от шума на работе

В Пермском крае увеличилось число страдающих от шума на работе

29 июля 2024, 03:03
Фото: ideogram.ai
В период 2021–2023 гг. число рабочих мест, не соответствующих нормативам по шуму, составил 23%.

В Пермском крае количество работников, страдающих от шума на производстве, за два года существенно выросло. По сообщению издания ИА «Текст» со ссылкой на Роспотребнадзор, всего на предприятиях регина занято свыше 740 тыс. рабочих мест, таких промышленных объектов в Прикамье порядка 5 тысяч.

С 2021 по 2023 годы вес рабочих мест, не соответствующих нормативам по шуму достиг 23%, темп прироста к 2021 году составил 15%. Шум является одним из главных факторов производственных заболеваний (34% от общего числа болезней). Именно из-за шума у сотрудников происходит нарушение слуха, сна, а также появляются изменения в сердечно-сосудистой, иммунной, нервной системах организма.

Чаще всего от шума страдают работники обрабатывающей, металлургической, машиностроительной, целлюлозно-бумажной, горнорудной, угольной, нефтехимической и других видов промышленности.

Читайте также:
В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человекВ Прикамье растет заболеваемость корьюС начала сезона клещи покусали 23,8 тысячи пермяков
#Пермский край#Роспотребнадзор#Металлургия#Шум на работе#Производственные заболевания#Машиностроение#Целлюлозно-бумажная промышленность#Горнодобывающая промышленность#Угольная промышленность#Нефтехимическая промышленность
Подпишитесь
Синоптик раскрыл, когда в Прикамье потеплеет до +23ºС
Сегодня, 07:36
Пермяки снова выйдут протестовать против исправительного центра в Закамске
Сегодня, 07:46
Назначены главы Свердловского и Ленинского районов Перми
Сегодня, 08:23
Пермяки увидят звездопад 12 августа
Сегодня, 09:55
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Сегодня, 06:42
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
Сегодня, 06:50