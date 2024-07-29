В Прикамье на пожаре в селе Бершеть погиб человек

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Сегодня, 29 июля, в селе Бершеть Пермского округа произошел пожар. В ходе возгорания погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
Сообщение об инциденте на пульт экстренной службы поступило в 00:23. На место происшествия прибыли 24 человека личного состава и шесть единиц пожарной техники.
Выяснилось, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Пожар был локализован в 1:25, ликвидирован — в 1:44. Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.
Проводится проверка.