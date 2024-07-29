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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

На пожаре в селе Бершеть Пермского края 29 июля погиб человек

В Прикамье на пожаре в селе Бершеть погиб человек

29 июля 2024, 05:17
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

На пожаре в селе Бершеть Пермского края 29 июля погиб человек

По факту инцидента проводится проверка.

Сегодня, 29 июля, в селе Бершеть Пермского округа произошел пожар. В ходе возгорания погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

Сообщение об инциденте на пульт экстренной службы поступило в 00:23. На место происшествия прибыли 24 человека личного состава и шесть единиц пожарной техники.

Выяснилось, что происходит горение частного жилого дома и надворных построек. Пожар был локализован в 1:25, ликвидирован — в 1:44. Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность погибшего при курении.

Проводится проверка.

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