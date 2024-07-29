В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание

Объект был снесен на этой территории летом 2022 года, здесь также находился магазин «Учебная книга». Как сообщает источник, в новом доме будут располагаться двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также подземный паркинг, кладовые и коммерческие помещения.