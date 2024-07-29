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В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание

В центре Перми на месте снесенного дома построят шестиэтажное здание

29 июля 2024, 04:20
Фото: 1MI
Объект был снесен еще в 2022 году.

На месте снесенного аварийного дома на ул. Петропавловская, 14 планируется строительство шестиэтажного здания. Об этом сообщает ИА «Текст».

Объект был снесен на этой территории летом 2022 года, здесь также находился магазин «Учебная книга». Как сообщает источник, в новом доме будут располагаться двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры, а также подземный паркинг, кладовые и коммерческие помещения.

По словам архитекторов проекта, проектируемое здание вписывается в микрорайон Разгуляй за счет своего композиционного решения и внешнего вида, основанного на функциональности и минимализме.

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