В Волгоградской области потерпел крушение пассажирский поезд

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Пассажирский поезд №491 «Казань-Адлер» сошел с рельс в Волгоградской области. Крушение произошло в результате столкновения с самосвалом на переезде, сообщает телеграм-канал Baza.
Железнодорожная авария случилась в районе станции Котельниково. В результате ЧП сошли с рельсов и перевернулись несколько (около девяти) вагонов поезда. Сообщают о более чем 100 пострадавших, однако, информация предварительная.
Предварительно, самосвал, с которым столкнулся пассажирский поезд, пытался проехать переезд на красный свет.
Подробности происшествия выясняются.