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В Волгоградской области потерпел крушение пассажирский поезд

В Волгоградской области потерпел крушение пассажирский поезд

29 июля 2024, 10:35
Экспресс «Казань –Адлер» столкнулся с самосвалом на переезде.

Пассажирский поезд №491 «Казань-Адлер» сошел с рельс в Волгоградской области. Крушение произошло в результате столкновения с самосвалом на переезде, сообщает телеграм-канал Baza.

Железнодорожная авария случилась в районе станции Котельниково. В результате ЧП сошли с рельсов и перевернулись несколько (около девяти) вагонов поезда. Сообщают о более чем 100 пострадавших, однако, информация предварительная.

Предварительно, самосвал, с которым столкнулся пассажирский поезд, пытался проехать переезд на красный свет.

Подробности происшествия выясняются.

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#Происшествия#Россия
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