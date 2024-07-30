7 главных мер поддержки сотрудников на ПЗСП

«Два года назад во время медкомиссии хирург сказал, что у меня пупочная грыжа и до работы меня не допустят, — делится историей машинист крана Наталья Черепанова. — Я обратилась в поликлинику, чтобы встать в очередь на операцию. Но в ходе обследования выяснилось, что требуется удалить ещё камень в желчном и две липомы на рёбрах — итого 4 операции. А это каждый раз сдавать анализы, ложиться в больницу. Нашла хирурга, который согласился сделать всё за один раз, но платно. Обратилась в отдел по социальной работе, объяснила ситуацию, и мне сразу пошли навстречу, за что я очень благодарна! Я принесла от хирурга план действий с указанием суммы, на заводе оформили гарантийное письмо — через два дня я уже легла на операцию. Так по полису ДМС мне смогли оплатить медицинские услуги почти на 150 тысяч рублей».