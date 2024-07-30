7 главных мер поддержки сотрудников на ПЗСП

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Сегодня на предприятии трудится более 1,6 тыс. человек, и всем по коллективному договору предоставляются социальные льготы, гарантии и компенсации. О бесплатных путёвках в санатории и детские лагеря, помощи с выплатой ипотеки, льготах в бассейн и других мерах поддержки Properm.ru рассказали директор по социальным вопросам ПЗСП Валерий Шептунов и сами сотрудники.
Бесплатные путёвки в профилактории
Лучшее лечение — профилактика, считают в компании. Поэтому каждый год около 1000 рабочих проходят профилактический медицинский осмотр (ПМО), после чего 140 человек могут получить путёвки в санаторий-профилакторий за счёт предприятия.
«Забота о здоровье сотрудников для нас не просто слова. Все путёвки в профилактории совершенно бесплатны — их получают те, кто имеет медицинские показания по акту ПМО. А коллеги, которым до пенсии осталось менее 5 лет, могут отдохнуть в санатории по госпрограмме для предпенсинеров. Я и сама в своё время воспользовалась такой возможность и чудесно провела время на курорте „Ключи“, — говорит начальник группы по социальной работе Наталья Бережнева.
На ПЗСП понимают, что вложения в оздоровление сотрудников — это инвестиция в будущее предприятия. С хорошим самочувствием у работника высокая производительность, а позитивный настрой помогает создавать хорошую атмосферу в коллективе.
Здравпункт и ДМС
«За работу здравпункта на предприятии отвечает „РЖД-медицина“. Здесь ведут приём врачи, установлены аппараты для физиотерапии и работает процедурный кабинет, где можно поставить уколы и прививки, — рассказывает Валерий Шептунов.
В случае недомогания в здравпункте сотруднику окажут первую медицинскую помощь и при необходимости выдадут больничный лист.
Кроме того, благодаря системе ДМС сотрудники могут покрыть расходы на лечение в сторонних клиниках через страховую организацию.
«Два года назад во время медкомиссии хирург сказал, что у меня пупочная грыжа и до работы меня не допустят, — делится историей машинист крана Наталья Черепанова. — Я обратилась в поликлинику, чтобы встать в очередь на операцию. Но в ходе обследования выяснилось, что требуется удалить ещё камень в желчном и две липомы на рёбрах — итого 4 операции. А это каждый раз сдавать анализы, ложиться в больницу. Нашла хирурга, который согласился сделать всё за один раз, но платно. Обратилась в отдел по социальной работе, объяснила ситуацию, и мне сразу пошли навстречу, за что я очень благодарна! Я принесла от хирурга план действий с указанием суммы, на заводе оформили гарантийное письмо — через два дня я уже легла на операцию. Так по полису ДМС мне смогли оплатить медицинские услуги почти на 150 тысяч рублей».
Также сотрудникам доступна медицинская программа СберЗдоровье: безлимитные онлайн-консультации с врачами и очные визиты по записи к врачам по всей России, лабораторный чек-ап, стоматология, госпитализация и многое другое.
Медицинские обследования и «Онкопатруль»
«Пройти диспансеризацию в обычной поликлинике — порой целая эпопея. Записаться к врачам, отстоять в очередях — из-за этих трудностей многие не следят за своим здоровьем и упускают начало развития болезни, — говорит Валерий Шептунов. — Мы стараемся упростить все медицинские вопросы. Сотрудники ПЗСП на территории предприятия могут сдать анализы и пройти все необходимые обследования в нашем здравпункте».
Кроме того, на предприятии действует региональная программа «Онкопатруль» для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. Сотрудники бесплатно сдают тесты на онкомаркеры, проходят УЗИ-диагностику печени, почек, лимфоузлов по показаниям, а также флюорографию. Женщины могут пройти УЗИ молочных желез и маммографию — это помогает на ранних стадиях выявить рак груди.
Ежегодно проводится и День донора — очередной состоится 5 августа.
Частичная компенсация затрат на оздоровление детей
Как организовать детям летний отдых и не разориться? Этот вопрос мучает многих родителей перед началом каникул. Цены таковы, что путёвка в детский оздоровительный лагерь может серьезно ударить по кошельку семьи, особенно многодетной.
Сотрудники ПЗСП могут не беспокоиться: профсоюз предложит варианты отдыха для детей, а также частично или полностью компенсирует затраты. Этой возможностью уже несколько лет пользуется семья Посягиных. Виктория работает на ПЗСП контролером службы качества, а её муж Антон — сварщиком. У пары трое детей в возрасте 9, 10 и 14 лет. В этом году благодаря помощи предприятия все трое бесплатно отдохнули в оздоровительном лагере «Восток».
«Нашей семье в этом году удалось сэкономить всю стоимость путевки. Сначала подали заявление в МФЦ, где нам одобрили сертификат на сумму 17,8 тыс. рублей на одного ребенка. Мы купили путевки примерно за 43 тыс. рублей. После этого документы по оставшейся сумме подали в профком — её возместили. И так как нас двое и каждый получил компенсацию, дети съездили в любимый лагерь „Восток“ бесплатно. Отдохнули классно! — делится опытом Виктория Посягина. — С 7 лет выдают сертификаты, всегда ими пользуемся. Есть оздоровительные лагеря, в которые направляют от завода, а можно выбирать самим».
Виктория видит поддержку от предприятия не разово, а постоянно. Например, дети Посягиных участвовали в конкурсе рисунков к 1 июня — выиграли сладкие призы, дипломы и карточки с бонусами парка Горького. А сама Виктория 10 августа поедет на туристический слёт для сотрудников ПЗСП. Все расходы компания берёт на себя.
Служебный транспорт
Утренние и вечерние пробки, переполненные автобусы, квест из пересадок — все эти проблемы минуют сотрудников ПЗСП, живущих далеко от завода. Они могут доехать на служебных автобусах по маршрутам:
Ну и поскольку жизнь не ограничивается только работой, завод организует экскурсии, интересные выездные мероприятия, соревнования, куда все также дружно добираются на служебных автобусах.
Поддержка спорта и льготы на посещение бассейна
Целеустремлённость, энергия, азарт и яркие эмоции — всё это дарит спорт. Ежегодно на предприятии проводят соревнования в 10 видах спорта. У ПЗСП есть договорённости со спортзалом для тренировок и действует 50%-скидка в бассейн «Рекорд».
«Нам важно, чтобы у сотрудников была возможность проявить себя в виде спорта, который им по душе и в котором они сильны. К тому же спорт — это не только достижения, но и здоровье, командный дух, взаимовыручка, — обращает внимание Валерий Шептунов. — Мы радуемся успехам и гордимся, что коллеги часто побеждают и занимают призовые места».
Недавно сотрудники ПЗСП участвовали в гонках на лодках «Дракон».
Предоставление малосемейного общежития и софинансирование ипотеки
Алексей и Галина Бессоновы познакомились на ПЗСП в 2006 году и вскоре поженились. Алексей работает главным технологом, а его супруга — лаборантом производства строительных материалов. В 2008 году было построено малосемейное общежитие, и семья получила служебную квартиру.
«В этом году решили приобрести собственное жильё. Оформили ипотеку на двухкомнатную квартиру и получили софинансирование процентов по кредиту от ПЗСП. Наша квартира находится в одном из новых домов от ПЗСП — на ул. Докучаева, 23. Нам нравится район и квартира — очень довольны!», — делится радостью Алексей Бессонов.
Завод заинтересован в комфорте своих сотрудников и помогает решить квартирный вопрос — предоставляет скидку 2% на покупку квартиры в доме от ПЗСП. Предприятие также компенсирует выплаты по ипотеке в зависимости от стажа: максимум 15 тыс.рублей — для тех, кто проработал на ПЗСП более 12 лет, минимум — 5 тыс. рублей для сотрудников со стажем от 1 года до 5 лет.