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Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу

Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу

30 июля 2024, 14:11
Фото: properm.ru
История произошла в 1993–2000 годах.
Сюжет
Дети

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом уроженки Березников Надежды Фратти (Щелгачевой). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшая пермячка участвовала в переправке в другие государства 558 детей из России. В нулевые по делу Надежды Фратти прошло несколько судебных процессов. В суде удалось доказать лишь факт дачи взяток чиновницам.

В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления. Ранее Председателем СК России давалось поручение о проведении проверок по озвученным ранее доводам участников программ, посвященных этой же теме, отмечают в Следкоме.

Александром Бастрыкиным дано поручение руководителям СУ, в частности и и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерию Сафонову, доложить о результатах проведенных проверок и установленных обстоятельствах.

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#Происшествия#Общество#Суд#Дети#Александр Бастрыкин#СК России
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