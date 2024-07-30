Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу

В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления. Ранее Председателем СК России давалось поручение о проведении проверок по озвученным ранее доводам участников программ, посвященных этой же теме, отмечают в Следкоме.