Бастрыкин ждет доклада по делу пермячки, вывезшей почти 600 детей за границу

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом уроженки Березников Надежды Фратти (Щелгачевой). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Бывшая пермячка участвовала в переправке в другие государства 558 детей из России. В нулевые по делу Надежды Фратти прошло несколько судебных процессов. В суде удалось доказать лишь факт дачи взяток чиновницам.
В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления. Ранее Председателем СК России давалось поручение о проведении проверок по озвученным ранее доводам участников программ, посвященных этой же теме, отмечают в Следкоме.
Александром Бастрыкиным дано поручение руководителям СУ, в частности и и. о. руководителя СУ по Пермскому краю Валерию Сафонову, доложить о результатах проведенных проверок и установленных обстоятельствах.