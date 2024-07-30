Буцаев: Госдума исключила двойной учет утилизации отходов в рамках РОП

Гендиректор РЭО отметил, что новый законопроект исключит ситуации, когда одна организация получит акт утилизации, а другая — основания для уменьшения платежа по РОП за утилизацию одного и того же сырья производителями товаров и упаковки. В качестве примера Буцаев привел ситуацию, когда утилизатор пластика произвел 10 тонн гранул из ПЭТФ-бутылок и выпустил акт утилизации, который купила одна компания, а гранулы купила вторая компания, которая сделала бутылки с содержанием этого вторсырья. В итоге обе компании учли 10 тонн пластика для снижения экосбора. Одна — с помощью акта утилизации, вторая — через программу по использованию вторсырья. Система учитывает это как переработку 20 тонн, хотя переработано было только 10.