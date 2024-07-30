Буцаев: Госдума исключила двойной учет утилизации отходов в рамках РОП

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев разъяснил, как данные изменения скажутся на сфере обращения с отходами. Он рассказал, что в отрасли возникла ситуация, когда был утилизирован один объем отходов, но по документам объем утилизации больше в два раза. В таких случаях две разные компании могли предоставить отчет о переработке одних и тех же отходов, уменьшив тем самым свою ответственность. По словам Буцаева, изменения в законе призваны исправить данную ситуацию. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Гендиректор РЭО отметил, что новый законопроект исключит ситуации, когда одна организация получит акт утилизации, а другая — основания для уменьшения платежа по РОП за утилизацию одного и того же сырья производителями товаров и упаковки. В качестве примера Буцаев привел ситуацию, когда утилизатор пластика произвел 10 тонн гранул из ПЭТФ-бутылок и выпустил акт утилизации, который купила одна компания, а гранулы купила вторая компания, которая сделала бутылки с содержанием этого вторсырья. В итоге обе компании учли 10 тонн пластика для снижения экосбора. Одна — с помощью акта утилизации, вторая — через программу по использованию вторсырья. Система учитывает это как переработку 20 тонн, хотя переработано было только 10.
Законопроект также затронул выполнение нормативов по выбросам и сбросам загрязняющих веществ. Более жесткие правила начнут действовать на год позже, чем планировалось, — с 1 сентября 2025 года. Водоканалы получили время на поиск необходимых технологий, которые позволяют очистить воду до нормы содержания нитритов — это одно из новых требований.