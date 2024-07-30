Депутат Госдумы РФ: Развитие внутреннего туризма несёт смерть Байкалу

— Ход мыслей правильный. Я смотрю, что присылают депутату Вячеславу Фетисову, который возглавляет Всероссийское общество охраны природы… Он один из немногих, кто тоже встал на защиту Байкала. И ему уже достаётся от высокопоставленных чиновников. Фетисову присылают документы по сплошным рубкам, как себя ведут там геологи, какие там загрязнения, сколько на Байкале мусора. Есть у нас ещё депутат от Бурятии Николай Будуев, он тоже на нашей стороне. Мы втроём как-то бодаемся с авторами этого вредного закона.