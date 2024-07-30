Два автобусных маршрута изменятся из-за ремонтных работ на Анри Барбюса

Ограничения продлятся с 21:00 2 августа до 07:00 7 августа. На период ограничений автобусы №17 и №37 в сторону центра Перми будут следовать в объезд перекрытого участка — по ул. Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Грачева, Анри Барбюса, Ивановской и далее по маршруту следования. В мэрии напоминают, что эти два маршрута работают с остановками в любом месте, разрешенном правилами дорожного движения.