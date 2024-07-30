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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Перми на несколько дней изменятся автобусные маршруты №17 и №37

Два автобусных маршрута изменятся из-за ремонтных работ на Анри Барбюса

30 июля 2024, 12:58
Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»

В Перми на несколько дней изменятся автобусные маршруты №17 и №37

Автобусы последуют в объезд перекрытого участка.

Два автобусных маршрута в Перми более чем на четыре дня изменятся. Это произойдет из-за ремонтных работ на ул. Анри Барбюса, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Ограничения продлятся с 21:00 2 августа до 07:00 7 августа. На период ограничений автобусы №17 и №37 в сторону центра Перми будут следовать в объезд перекрытого участка — по ул. Лифанова, Якова Свердлова, Уральской, Грачева, Анри Барбюса, Ивановской и далее по маршруту следования. В мэрии напоминают, что эти два маршрута работают с остановками в любом месте, разрешенном правилами дорожного движения.

Фото: Telegram-канал «Пермский транспорт»
#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Автобусы#Общественный транспорт
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