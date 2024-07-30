Два пермских пассажирских поезда опаздывают из-за вчерашней аварии

Железнодорожная авария случилась вчера, 29 июля, в районе станции Котельниково. В результате ЧП сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов поезда №491 «Казань-Адлер». Причиной аварии стал самосвал, который пытался проехать переезд на красный свет.