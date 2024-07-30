Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Два пермских пассажирских поезда опаздывают из-за вчерашней аварии в Волгоградской области. На перегоне Гремячая — Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме, сообщает канал «Телеграмма РЖД».
С задержками следуют 12 пассажирских поездов, в частности №353 Пермь — Имеретинский Курорт и №354 Имеретинский Курорт — Пермь
В РЖД напоминают, что пассажиры поезда №491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едет в вагонах поезда №491, 422 человека следует в резервном составе №901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно, 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Железнодорожная авария случилась вчера, 29 июля, в районе станции Котельниково. В результате ЧП сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов поезда №491 «Казань-Адлер». Причиной аварии стал самосвал, который пытался проехать переезд на красный свет.