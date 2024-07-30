Из Перми временно приостановят субсидированные рейсы в Ярославль

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Летная программа из Перми в Ярославль авиакомпании «ЮВТ Аэро» продлится до 10 августа. Следующий рейс после этого запланирован только на 22 октября. Информация об этом появилось на онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино».
Маршрут является субсидированным. Полёты осуществляются на самолете типа Bombardier два раза в неделю, время в пути составляет от 1 ч. 30 мин. до 1 ч. 45 мин.
В краевом минтрансе изданию «Ъ-Прикамье» пояснили, что субсидированные рейсы будут продлены до конца сентября. Сейчас формируется расписание на осенне-зимний период, новое расписание появится на сайте пермского аэропорта и авиаперевозчика уже в середине августа.