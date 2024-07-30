КМСП: Малый бизнес привлек более 208 млрд руб. за счёт «зонтичных» поручительств

Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, рассказал, что за последние полгода кредиты по программе «зонтичных» поручительств получили 19 тысяч компаний, и это почти в три раза больше, чем годом ранее. Он добавил, что из-за высокой ключевой ставки без данной программы многие предприятия не смогли бы получить кредит. Исаевич отметил высокую эффективность программы для государства, ведь на каждый бюджетный рубль удается привлечь 240 рублей финансирования. Об этом пишет ТАСС.