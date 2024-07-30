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КМСП: Малый бизнес привлек более 208 млрд руб. за счёт «зонтичных» поручительств

КМСП: Малый бизнес привлек более 208 млрд руб. за счёт «зонтичных» поручительств

30 июля 2024, 09:05
Фото: 1MI
За первые шесть месяцев текущего года малому и среднему бизнесу удалось привлечь почти 208 миллиардов рублей банковского финансирования за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Это более чем в два раза превышает показатели прошлого года.

Подобную помощь получило рекордное количество предпринимателей.

Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, рассказал, что за последние полгода кредиты по программе «зонтичных» поручительств получили 19 тысяч компаний, и это почти в три раза больше, чем годом ранее. Он добавил, что из-за высокой ключевой ставки без данной программы многие предприятия не смогли бы получить кредит. Исаевич отметил высокую эффективность программы для государства, ведь на каждый бюджетный рубль удается привлечь 240 рублей финансирования. Об этом пишет ТАСС.

Больше всего средств за счет поручительств привлекла торговля — 78 миллиардов. На втором месте — обрабатывающие производства, получившие за счет программы 41,5 миллиарда рублей. Среди лидеров также строительство, транспортировка и хранение, сфера информации и связи, сельское хозяйство и общепит.

По объему заключённых договоров по программе «зонтичных» поручительств впереди всех Москва — 44,6 миллиарда рублей. На втором месте — Санкт-Петербург. В список регионов-лидеров вошли Московская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области, Краснодарский край.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до половины суммы кредита и позволяют компании получить его даже без соответствующего залога. Данный инструмент начал работать в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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