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Компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Камского ЦБК в Пермском крае

Компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Камского ЦБК в Пермском крае

30 июля 2024, 07:54
Фото: ООО «Кама» Вконтакте
Информация о покупке является недостоверной.

Информацию о покупке Камского целлюлозно-бумажного комбината в Пермском крае опровергли в компании «Свеза», сообщают «АиФ-Прикамье».

Речь идет об информации, которую распространили в СМИ 29 июля. Так, сообщалось, что у Краснокамской компании «Кама», которая производит бумагу и картон, сменится руководство и ее новым владельцем станет мировой лидер по производству фанеры «Свеза».

«Информация о покупке ЦБК Кама не является достоверной. Наша компания с давних времен проводит политику диверсификации продуктового портфеля. Поэтому мы рассматриваем все доступные инвестиционные предложения», — сообщили в компании.

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#Экономика#Пермский край#Производство#Цбк#Покупка#Камский ЦБК
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