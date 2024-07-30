Компания «Свеза» назвала ложными слухи о покупке Камского ЦБК в Пермском крае

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
Информацию о покупке Камского целлюлозно-бумажного комбината в Пермском крае опровергли в компании «Свеза», сообщают «АиФ-Прикамье».
Речь идет об информации, которую распространили в СМИ 29 июля. Так, сообщалось, что у Краснокамской компании «Кама», которая производит бумагу и картон, сменится руководство и ее новым владельцем станет мировой лидер по производству фанеры «Свеза».
«Информация о покупке ЦБК Кама не является достоверной. Наша компания с давних времен проводит политику диверсификации продуктового портфеля. Поэтому мы рассматриваем все доступные инвестиционные предложения», — сообщили в компании.