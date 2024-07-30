МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Завтра, 31 июля, на Пермский край обрушатся неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС, в течение дня на территории региона пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с.
Ведомство рекомендует пермякам не находиться около деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения.
Во время грозы лучше воздержаться от прогулок, отключить питание электроприборов и закрыть форточки. Прятаться под высокими деревьями опасно для жизни.