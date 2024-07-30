МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра

Завтра, 31 июля, на Пермский край обрушатся неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС, в течение дня на территории региона пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с.