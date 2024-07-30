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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

На Пермский край 31 июля обрушатся ливни, грозы, град и сильные порывы ветра

МЧС предупреждает. В Прикамье нагрянут ливни, град, грозы и сильные порывы ветра

30 июля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

На Пермский край 31 июля обрушатся ливни, грозы, град и сильные порывы ветра

В этот день стоит воздержаться от прогулок и поездок.

Завтра, 31 июля, на Пермский край обрушатся неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает краевое МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС, в течение дня на территории региона пройдут сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра до 15-20 м/с.

Ведомство рекомендует пермякам не находиться около деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения.

Во время грозы лучше воздержаться от прогулок, отключить питание электроприборов и закрыть форточки. Прятаться под высокими деревьями опасно для жизни.

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