Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов сервис для управления магазинами

Система интернет-банкинга была внедрена в России ещё в конце 90-х, и на сегодняшний день её пользователями являются почти 70 миллионов человек. Крупные банки, такие как Сбербанк и Альфа-Банк, активно развивают свои сервисы для поддержки предпринимателей на маркетплейсах, предлагая различные инструменты для финансового управления и аналитики.