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Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов сервис для управления магазинами

Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов сервис для управления магазинами

30 июля 2024, 07:19
Фото: 1MI
Конкуренция в области электронной коммерции в России значительно возросла. Особенно заметен этот рост на маркетплейсах, которые сегодня составляют примерно 84% рынка торговли.

Причинами, по которым маркетплейсы продолжают привлекать новых клиентов, являются удобство, экономия времени, широкий выбор товаров и услуг, а также возможность масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.

Согласно исследованию, которое провели Russian Field и Школа коммуникаций ВШЭ, 94% российских предпринимателей считают маркетплейсы наиболее удобным решением для старта бизнеса, и более половины опрошенных не допускают своего ухода с маркетплейсов ни при каких обстоятельствах.

Видя перспективы этого рынка, российские банки предлагают различные услуги для ведения бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до инкассационных услуг и страхования. Онлайн-банкинг стал удобным инструментом для управления финансами компаний.

Система интернет-банкинга была внедрена в России ещё в конце 90-х, и на сегодняшний день её пользователями являются почти 70 миллионов человек. Крупные банки, такие как Сбербанк и Альфа-Банк, активно развивают свои сервисы для поддержки предпринимателей на маркетплейсах, предлагая различные инструменты для финансового управления и аналитики.

Не так давно единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах запустил Модульбанк. Он предусматривает возможность работы в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. В функционале сервиса — анализ финансовых показателей, создание и редактирование карточек товаров, возможность устанавливать цены, отслеживать заказы и остатки товаров на складах, а также отвечать покупателям и делать возвраты.

«Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, в личном кабинете банка», — заявила Светлана Годлина, член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы».

В прошлом году Модульбанк также представил Маркет Карту для управления доходами от продаж на маркетплейсах.

В настоящее время Минпромторг работает над обновленной версией закона, касающегося функционирования интернет-магазинов в России, чтобы маркетплейсы более тщательно проверяли продавцов и обеспечивали высокое качество предлагаемых товаров.

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