На этих выходных в Коми-Пермяцком округе пройдут три фестиваля

Так многие поколения жителей деревни передают из уст в уста простое правило: если незнакомый человек вышел к костру рыбака, охотника, ночного пастуха или пахаря, ни в коем случае нельзя прогонять его, а следует пригласить к костру и угостить, чем бог послал. И рассказывать об этой встрече никому нельзя.