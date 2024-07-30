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Posted 30 июля, 09:00

Published 30 июля, 09:00

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

На этих выходных в Коми-Пермяцком округе пройдут три фестиваля

На этих выходных в Коми-Пермяцком округе пройдут три фестиваля

30 июля 2024, 09:00
Фото: Минкульт Прикамья
Угостить Видзморта, научиться готовить Сур и провести обряд благодарения силам природы можно будет в трех территориях Прикамья.

На этой неделе в Коми-Пермяцком округе пройдет три традиционных этнофестиваля. О подробностях мероприятий рассказали в Центре развития туризма Пермского края.

Фестиваль «Видзмортлö козин»

Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзмортлö козин» (в переводе «Угощение Луговому») пройдет 2–3 августа в деревне Сеполь Кочевского округа. Мероприятие состоится на заливном лугу берега реки Сеполь.

Фото: Минкульт Прикамья

С давних пор в деревне Сеполь ходит легенда о духе места (в переводе также «человек луга», «луговой чуд»), который в звездные ночи августа выходит к пастухам и рыбакам в виде мужчины-незнакомца. Существо прозвали в простонародье Видзморт.

«Те, кто угощал незнакомца, приглашая к своему костру, оставались целыми и невредимыми, и с большим уловом, а вот пастух, отказавший ему в угощении, лишился жизни, пропал…» — гласит легенда.

Фото: Минкульт Прикамья

Так многие поколения жителей деревни передают из уст в уста простое правило: если незнакомый человек вышел к костру рыбака, охотника, ночного пастуха или пахаря, ни в коем случае нельзя прогонять его, а следует пригласить к костру и угостить, чем бог послал. И рассказывать об этой встрече никому нельзя.

Этой легенде посвящено ночное обрядовое и развлекательное действо «Видзмортлö козин».

Фото: Минкульт Прикамья

Вход на фестиваль будет свободным. Организатором выступает МБУК «Кочевский центр развития культуры». Пермяки смогут насладиться звездной летней ночью, посмотреть на пасущихся лошадей, поудить старинными удочками, сварить и попробовать уху. Также можно сделать запоминающиеся фотографии и принять участие в мастер-классах.

Традиционный праздник сбора урожая «Зажинки»

В субботу, 3 августа, в селе Архангельское Юсьвинского округа состоится традиционный праздник сбора урожая «Зажинки». Праздник является смесью этнической традиционной культуры с православной и современной, обрядом благодарения природе за богатый урожай.

«Зажинки» начнутся с парада современной сельскохозяйственной техники, затем пройдет обряд первого снопа — он символизирует старт уборки урожая.

Фото: Минкульт Прикамья

Фестиваль тоже пройдет под открытым небом, вход бесплатный. Организатор — МБУК «Центр национальной культуры „Ассяма горт“».

В программу включены:

  • посещение арт-объектов с. Архангельское и д. Чинагорт;
  • конкурс жнецов;
  • угощение блюдами коми-пермяцкой кухни.
Фото: Минкульт Прикамья

Фестиваль «Бур СУР»

Праздник пройдет 3 августа в деревне Мижуева Кудымкарского округа. Фестиваль посвящен традиционному напитку коми-пермяков «Сур». Процесс его приготовления довольно трудозатратный — в деревенской печи, в специальной утвари, в течение нескольких дней.

Фото: Минкульт Прикамья

У каждой хозяйки свой рецепт приготовления этого самобытного напитка. Говорят, что секрет его приготовления уходит корянми в прошлое, и только старшее поколение в точности владеет технологией. Конечно же, и молодые хозяйки хотят научиться готовить настоящий сур.

Фото: Минкульт Прикамья

В программе фестиваля:

  • цикл мастер-классов «Школа молодой хозяйки»;
  • конкурс «Сур-мастер» на лучшего изготовителя сура среди местных жителей;
  • площадка «Пызандӧра» («Скатерть-самобранка»), где можно будет попробовать напитки и блюда коми-пермяцкой кухни;
  • интерактивные экскурсии (посещение мельницы, гостевание у мастера по приготовлению сура);
  • аукцион «Дзирыт сур» («Горячий сур»);
  • ярмарка-продажа национальных напитков;
  • коми-пермяцкие забавы.

На официальном туристическом портале можно узнать о других фестивалях и туристических достопримечательностях края.

#Новости компаний#Праздник
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