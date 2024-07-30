На этих выходных в Коми-Пермяцком округе пройдут три фестиваля

Posted 30 июля, 09:00
Published 30 июля, 09:00
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На этой неделе в Коми-Пермяцком округе пройдет три традиционных этнофестиваля. О подробностях мероприятий рассказали в Центре развития туризма Пермского края.
Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзмортлö козин» (в переводе «Угощение Луговому») пройдет 2–3 августа в деревне Сеполь Кочевского округа. Мероприятие состоится на заливном лугу берега реки Сеполь.
С давних пор в деревне Сеполь ходит легенда о духе места (в переводе также «человек луга», «луговой чуд»), который в звездные ночи августа выходит к пастухам и рыбакам в виде мужчины-незнакомца. Существо прозвали в простонародье Видзморт.
«Те, кто угощал незнакомца, приглашая к своему костру, оставались целыми и невредимыми, и с большим уловом, а вот пастух, отказавший ему в угощении, лишился жизни, пропал…» — гласит легенда.
Так многие поколения жителей деревни передают из уст в уста простое правило: если незнакомый человек вышел к костру рыбака, охотника, ночного пастуха или пахаря, ни в коем случае нельзя прогонять его, а следует пригласить к костру и угостить, чем бог послал. И рассказывать об этой встрече никому нельзя.
Этой легенде посвящено ночное обрядовое и развлекательное действо «Видзмортлö козин».
Вход на фестиваль будет свободным. Организатором выступает МБУК «Кочевский центр развития культуры». Пермяки смогут насладиться звездной летней ночью, посмотреть на пасущихся лошадей, поудить старинными удочками, сварить и попробовать уху. Также можно сделать запоминающиеся фотографии и принять участие в мастер-классах.
В субботу, 3 августа, в селе Архангельское Юсьвинского округа состоится традиционный праздник сбора урожая «Зажинки». Праздник является смесью этнической традиционной культуры с православной и современной, обрядом благодарения природе за богатый урожай.
«Зажинки» начнутся с парада современной сельскохозяйственной техники, затем пройдет обряд первого снопа — он символизирует старт уборки урожая.
Фестиваль тоже пройдет под открытым небом, вход бесплатный. Организатор — МБУК «Центр национальной культуры „Ассяма горт“».
В программу включены:
Праздник пройдет 3 августа в деревне Мижуева Кудымкарского округа. Фестиваль посвящен традиционному напитку коми-пермяков «Сур». Процесс его приготовления довольно трудозатратный — в деревенской печи, в специальной утвари, в течение нескольких дней.
У каждой хозяйки свой рецепт приготовления этого самобытного напитка. Говорят, что секрет его приготовления уходит корянми в прошлое, и только старшее поколение в точности владеет технологией. Конечно же, и молодые хозяйки хотят научиться готовить настоящий сур.
В программе фестиваля:
На официальном туристическом портале можно узнать о других фестивалях и туристических достопримечательностях края.