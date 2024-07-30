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Пермские десантники отказались от традиционного шествия в День ВДВ

Пермские десантники отказались от традиционного шествия в День ВДВ

30 июля 2024, 12:46
Фото: 1MI
В День Воздушно-десантных войск в Перми пройдет митинг и возложение цветов

Пермские ветераны ВДВ отказались от проведения традиционного шествия на день своего рода войск, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге. Сбор участников запланирован в 10:00 у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров Пермского гарнизона по улице Сибирская, 59 состоится концерт, посвященный 94-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.

Организаторы отметили, что на митинге будут присутствовать родители бойцов, погибших в различных войнах, а также действующие военнослужащие ВДВ и спецназа ГРУ.

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#Общество#Пермь#День вдв
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