Пермские десантники отказались от традиционного шествия в День ВДВ

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Пермские ветераны ВДВ отказались от проведения традиционного шествия на день своего рода войск, 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге. Сбор участников запланирован в 10:00 у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров Пермского гарнизона по улице Сибирская, 59 состоится концерт, посвященный 94-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.
Организаторы отметили, что на митинге будут присутствовать родители бойцов, погибших в различных войнах, а также действующие военнослужащие ВДВ и спецназа ГРУ.