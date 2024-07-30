Пермские десантники отказались от традиционного шествия в День ВДВ

Все желающие смогут принять участие в возложении цветов и митинге. Сбор участников запланирован в 10:00 у памятника Воздушно-десантным войскам «Никто, кроме нас» на бульваре им. Советской Армии. После митинга в Доме офицеров Пермского гарнизона по улице Сибирская, 59 состоится концерт, посвященный 94-й годовщине создания Воздушно-десантных войск.