Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»

Выходец из «Пермрегионгаз» будет отвечать за повышение эффективности и устойчивости бизнеса, а также за развитие нормативной и законодательной базы в сфере теплоснабжения. Также экс-министр будет развивать сотрудничество между госструктурами и частными предпринимателями.