Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Бывший министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков занял пост директора по тепловому бизнесу. К работе экс-чиновник приступил в прошлую пятницу, 26 июля, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Выходец из «Пермрегионгаз» будет отвечать за повышение эффективности и устойчивости бизнеса, а также за развитие нормативной и законодательной базы в сфере теплоснабжения. Также экс-министр будет развивать сотрудничество между госструктурами и частными предпринимателями.
Несколько недель назад пермяк по своему желанию оставил должность директора по госрегулированию тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России, где работал с 2021 года.
Алексей Храпков начал чиновника с 1989 года. Он занимал, в том числе, пост главы министерства градостроительства Пермского края. В 2012 году, после изменения власти в регионе, он был переведен на позицию заместителя директора департамента развития электроэнергетики в Министерстве энергетики России.
Отметим, что в топ-менеджменте «Т Плюс» работает бывший депутат Пермской гордумы Александр Колбин. Сейчас он является замгендиректора по капстроительству.