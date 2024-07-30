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Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»

Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»

30 июля 2024, 07:10
Фото: economy.gov.ru
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».

Бывший министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков занял пост директора по тепловому бизнесу. К работе экс-чиновник приступил в прошлую пятницу, 26 июля, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Выходец из «Пермрегионгаз» будет отвечать за повышение эффективности и устойчивости бизнеса, а также за развитие нормативной и законодательной базы в сфере теплоснабжения. Также экс-министр будет развивать сотрудничество между госструктурами и частными предпринимателями.

Несколько недель назад пермяк по своему желанию оставил должность директора по госрегулированию тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России, где работал с 2021 года.

Алексей Храпков начал чиновника с 1989 года. Он занимал, в том числе, пост главы министерства градостроительства Пермского края. В 2012 году, после изменения власти в регионе, он был переведен на позицию заместителя директора департамента развития электроэнергетики в Министерстве энергетики России.

Отметим, что в топ-менеджменте «Т Плюс» работает бывший депутат Пермской гордумы Александр Колбин. Сейчас он является замгендиректора по капстроительству.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Теплоснабжение#Т плюс#Минэкономразвития#Министр
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