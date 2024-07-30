Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Пермячка приняла участие в мистическом шоу «Место силы» (16+) на телеканале ТНТ. 31-летняя Екатерина Калач появилась в пятом выпуске проекта в минувшую субботу, 27 июля, и представилась как трансперсональный психолог, пишет «Про Город Пермь».
Девушка говорит, что работает не на уровне личности, а на уровне души. «Мой дар заключается в том, что я очень хорошо чувствую людей и пространство, и умею очень плавно его менять», — считает Екатерина. Она прошла все три испытания и получила иммунитет, так как является новым участником.
Премьера шоу «Место силы» на ТНТ состоялась 29 июня. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге. Участники проекта — люди, считающие себя носителями сверхспособностей. Они пробуют раскрыть тайны городских легенд и пролить свет на секреты исторических событий, а также помогают звездным гостям разобраться в трудных жизненных ситуациях. Каждую неделю из шоу выбывает один участник. Ведет проект лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. По законам реалити-шоу, все экстрасенсы живут вместе в одном доме.