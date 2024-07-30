Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ

Девушка говорит, что работает не на уровне личности, а на уровне души. «Мой дар заключается в том, что я очень хорошо чувствую людей и пространство, и умею очень плавно его менять», — считает Екатерина. Она прошла все три испытания и получила иммунитет, так как является новым участником.