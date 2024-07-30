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Updated Сегодня, 12:24

Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ

Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ

30 июля 2024, 12:22
Фото: RuTube-канал шоу «Место силы»
Екатерина Калач появилась в пятом выпуске проекта.

Пермячка приняла участие в мистическом шоу «Место силы» (16+) на телеканале ТНТ. 31-летняя Екатерина Калач появилась в пятом выпуске проекта в минувшую субботу, 27 июля, и представилась как трансперсональный психолог, пишет «Про Город Пермь».

Девушка говорит, что работает не на уровне личности, а на уровне души. «Мой дар заключается в том, что я очень хорошо чувствую людей и пространство, и умею очень плавно его менять», — считает Екатерина. Она прошла все три испытания и получила иммунитет, так как является новым участником.

Премьера шоу «Место силы» на ТНТ состоялась 29 июня. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге. Участники проекта — люди, считающие себя носителями сверхспособностей. Они пробуют раскрыть тайны городских легенд и пролить свет на секреты исторических событий, а также помогают звездным гостям разобраться в трудных жизненных ситуациях. Каждую неделю из шоу выбывает один участник. Ведет проект лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. По законам реалити-шоу, все экстрасенсы живут вместе в одном доме.

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#Общество#Пермь#Тнт#Телевидение#Экстрасенсы#Телешоу
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