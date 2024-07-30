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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

Пермяки находят в куриных яйцах ленточных червей. Правда ли это?

Пермяки находят в куриных яйцах ленточных червей. Правда ли это?

30 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI
В социальных сетях разных регионов России тиражируется информация о том, что в магазинных яйцах были обнаружены ленточные черви.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В региональных СМИ появилась информация, что жительница Березников нашла червя в купленных в магазине яйцах. Женщина рассказала, что увидела его, когда жарила яичницу.

«Из трех яиц, которые я разбила в сковородку — в последнем попался червь, кошмар! Как я прочитала, он называется „аскарида“. Теперь я к покупным яйцам подойти боюсь. Будьте бдительны», — пояснила женщина.

Фото: ok.ru/progorod59

Кроме того, подобные фотографии распространялись и в других регионах России. Массовый одновременный «посев» изображения в пабликах и СМИ позволяет говорить о признаках недостоверности сообщения. Поиск по фото подтвердит, что данный случай был зафиксирован в 2022 году. Однако и тогда не было официальной информации о зараженных яйцах.

#Общество#Пермь#Фейки#Продукты питания
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