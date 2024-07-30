Пермяки находят в куриных яйцах ленточных червей. Правда ли это?

Кроме того, подобные фотографии распространялись и в других регионах России. Массовый одновременный «посев» изображения в пабликах и СМИ позволяет говорить о признаках недостоверности сообщения. Поиск по фото подтвердит, что данный случай был зафиксирован в 2022 году. Однако и тогда не было официальной информации о зараженных яйцах.