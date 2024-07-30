ПГНИУ вошёл в топ-5 российских университетов по направлению «Науки о Земле»

Позиция университета в рейтинге рассчитывается исходя из вклада учёных в исследования в конкретной области науки. D-индекс исследователя определяется исходя из количества опубликованных статей и показателя цитируемости по исследуемой дисциплине. Профиль каждого учёного был верифицирован вручную представителями Research.com.