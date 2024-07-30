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ПГНИУ вошёл в топ-5 российских университетов по направлению «Науки о Земле»

ПГНИУ вошёл в топ-5 российских университетов по направлению «Науки о Земле»

30 июля 2024, 13:29
Фото: пресс-служба губернатора Пермского края
В исследовании участвовало почти 22 тысячи учёных.
Сюжет
ПГНИУ

Research.com опубликовал рейтинг лучших вузов планеты по направлению «Науки о Земле». Пермский университет находится в нём на пятом месте среди всех российских вузов, сообщает пресс-служба ПГНИУ.

Всего в данном исследовании участвовали более 21809 учёных из разных стран.

Позиция университета в рейтинге рассчитывается исходя из вклада учёных в исследования в конкретной области науки. D-индекс исследователя определяется исходя из количества опубликованных статей и показателя цитируемости по исследуемой дисциплине. Профиль каждого учёного был верифицирован вручную представителями Research.com.

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#ПГНИУ#Пермь#Образование#Рейтинг#Ученые пгниу
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