ПГНИУ вошёл в топ-5 российских университетов по направлению «Науки о Земле»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Research.com опубликовал рейтинг лучших вузов планеты по направлению «Науки о Земле». Пермский университет находится в нём на пятом месте среди всех российских вузов, сообщает пресс-служба ПГНИУ.
Всего в данном исследовании участвовали более 21809 учёных из разных стран.
Позиция университета в рейтинге рассчитывается исходя из вклада учёных в исследования в конкретной области науки. D-индекс исследователя определяется исходя из количества опубликованных статей и показателя цитируемости по исследуемой дисциплине. Профиль каждого учёного был верифицирован вручную представителями Research.com.