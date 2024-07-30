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Почти полтысячи автомобилей арестовали судебные приставы Прикамья

Почти полтысячи автомобилей арестовали судебные приставы Прикамья

30 июля 2024, 09:15
Фото: ГУФССП по Пермскому краю
Разыскивали перед конфискацией 61 автомобиль.

В первой половине 2024 года судебные приставы Пермского края арестовали 467 автомобилей должников, общая стоимость которых составляет приблизительно 277 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по региону.

Многие должники пытаются укрыть своё имущество, чтобы избежать взыскания. В этом году в Пермском крае было разыскано и конфисковано 61 транспортное средство.

Среди самых дорогих арестованных автомобилей оказались LEXUS LX570 стоимостью 4,5 млн рублей, Toyota Highlander, оценённый в 4 млн рублей, и LEXUS NX300H, который стоит 3,5 млн рублей.

На аукционах особенно выгодно были проданы EXEED TXL и FORD TRANSIT. Их реализация принесла взыскателям 2,3 и 1,7 млн рублей соответственно.

В общей сложности в этом году на продажу было выставлено 59 автомобилей на сумму около 27 млн руб. Они реализуются через аукционные торги. Если покупателей не находится, транспортные средства предлагаются взыскателям в счёт долга.

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#Приставы#Судебные приставы#Транспорт#Судебный пристав#Пристав
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