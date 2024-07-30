Прокуратура просит ужесточить приговор экс-чиновнице Минздрава Пермского края

Следствие вменяло бывшей чиновнице два эпизода оплаты фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медков из бюджета Прикамья. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком — компании «МедЛайт» из Челябинска. Неделю назад стало известно, что Барова уволилась по собственному желанию.