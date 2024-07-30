Прокуратура просит ужесточить приговор экс-чиновнице Минздрава Пермского края

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Прокуратура просит суд ужесточить приговор экс-директору финансово-хозяйственного управления Минздрава Пермского края Марине Баровой. Надзорное ведомство внесло представление на приговор Ленинского районного суда, дата рассмотрения в краевом суде пока не назначена, пишет «Ъ-Прикамье».
Приговор Баровой был вынесен 15 июля. Ее признали виновной в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Суд приговорил Марину Барову к штрафу в размере 40 тыс. рублей и реальному лишению свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также ей запрещено год занимать должности на госслужбе.
Следствие вменяло бывшей чиновнице два эпизода оплаты фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медков из бюджета Прикамья. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком — компании «МедЛайт» из Челябинска. Неделю назад стало известно, что Барова уволилась по собственному желанию.