Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю

Всего летом 2024 года лагеря и санатории Пермского края должны посетить 55 тыс. детей. При этом в регионе порядка 338 тыс. школьников, значит, отдохнет только шестая часть. Цена на путевку в лагерь на одного ребенка — от 40 до 70 тыс. рублей за 21 день отдыха, и позволить себе такую покупку могут далеко не все родители.