Роспотребнадзор выявил нарушения в десятках лагерей по Пермскому краю

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало итоги проверки детских оздоровительных лагерей. Нарушения были выявлены в 161 лагере. Они коснулись благоустройства территорий, уборки в помещениях и питания детей, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверок на владельцев лагерей и их сотрудников составили протоколы об административных правонарушениях.
В период летней оздоровительной кампании в Пермском крае открыли 987 детских лагерей отдыха. Большая часть из них, а именно 902, уже закрыли смены, ещё 52 продолжат работу до конца сезона.
Всего летом 2024 года лагеря и санатории Пермского края должны посетить 55 тыс. детей. При этом в регионе порядка 338 тыс. школьников, значит, отдохнет только шестая часть. Цена на путевку в лагерь на одного ребенка — от 40 до 70 тыс. рублей за 21 день отдыха, и позволить себе такую покупку могут далеко не все родители.
В этом году многие семьи столкнулись с дополнительными трудностями при покупке путевок в детские лагеря. Теперь, чтобы получить от государства компенсацию части стоимости путевки, необходимо предоставить справку о нуждаемости. Это довольно трудоемкий бюрократический процесс. Кроме того, многим родителям попросту отказали в ее получении из-за «превышения доходов».