Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»

В отношение топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). По версии следователей, 24 июля он получил взятку в 4 млн рублей от представителя ООО, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. За эти деньги гендиректор должен был обеспечить нужные компании заключения судебных экспертиз по объекту строительства.