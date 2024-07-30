Силовики задержали в Перми директора «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Сотрудники ФСБ и СУ СКР по Пермскому краю задержали генерального директора автономной некоммерческой организации. По данным Properm.ru, речь идет о директоре АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки» Максиме Нестеренко.
В отношение топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). По версии следователей, 24 июля он получил взятку в 4 млн рублей от представителя ООО, основным видом деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий. За эти деньги гендиректор должен был обеспечить нужные компании заключения судебных экспертиз по объекту строительства.
Взятка была передана в салоне автомобиля. Часть банкнот была муляжом. Сразу после передачи денег силовики задержали топ-менеджера АНО. Сейчас он находится в СИЗО, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.