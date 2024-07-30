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Updated Сегодня, 09:47

Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей

Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей

30 июля 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Однако в краевой столице показатели зарплат все равно выше.
Сюжет
Школы

В Пермском крае в прошлом году средняя зарплата учителей составила 48 419 тыс. рублей. В сумму не включили доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в краевом Министерстве образования.

Педагоги из Перми получают больше — 54,6 тыс. рублей. Еще больше зарабатывают их коллеги в Пермском районе — 58,8 тыс. рублей. Рекордно низкие зарплаты отметили в школах Большесосновского района. Там педагоги получают около 36,9 тыс. рублей в месяц.

Напомним, по данным рейтинга РИА Новости, самая высокая средняя зарплата в Перми за первый квартал 2024 года составила около 92 тыс. рублей. Такие показатели продемонстрировали работники сферы IT и связи. А средняя зарплата по стране составила порядка 80,6 тыс. рублей.

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#Образование#Пермский край#Зарплата#Школы#Дополнительное образование#Статистика#Министерство образования#Доходы населения#Педагоги#Учителя#Зарплаты учителям#Зарплаты учителей
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