Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Пермском крае в прошлом году средняя зарплата учителей составила 48 419 тыс. рублей. В сумму не включили доплату за классное руководство в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщили в краевом Министерстве образования.
Педагоги из Перми получают больше — 54,6 тыс. рублей. Еще больше зарабатывают их коллеги в Пермском районе — 58,8 тыс. рублей. Рекордно низкие зарплаты отметили в школах Большесосновского района. Там педагоги получают около 36,9 тыс. рублей в месяц.
Напомним, по данным рейтинга РИА Новости, самая высокая средняя зарплата в Перми за первый квартал 2024 года составила около 92 тыс. рублей. Такие показатели продемонстрировали работники сферы IT и связи. А средняя зарплата по стране составила порядка 80,6 тыс. рублей.