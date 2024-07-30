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Стали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми

Стали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми

30 июля 2024, 05:01
Фото: МЧС Прикамья
Информация об инциденте уточняется.

Сегодня ночью, 30 июля, произошел пожар в СНТ Гремячий лог в Перми. Первым об инциденте сообщило 59.RU. По словам очевидцев, при горении дома на ул. Лобвинской в Гайве были слышны хлопки.

Как рассказали в МЧС Прикамья, случился хлопок газового баллона. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 00:49. По прибытии спасателей было установлено, что происходит горение дома с надворными постройками.

В ходе инцидента никто не пострадал. Ликвидировано возгорание было силами четырех единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.

Информация по пожару уточняется.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Гайва#МЧС России#СНТ Гремячий лог
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