Стали известны подробности ночного пожара с хлопками на Гайве в Перми

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:14
Сегодня ночью, 30 июля, произошел пожар в СНТ Гремячий лог в Перми. Первым об инциденте сообщило 59.RU. По словам очевидцев, при горении дома на ул. Лобвинской в Гайве были слышны хлопки.
Как рассказали в МЧС Прикамья, случился хлопок газового баллона. Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренной службы в 00:49. По прибытии спасателей было установлено, что происходит горение дома с надворными постройками.
В ходе инцидента никто не пострадал. Ликвидировано возгорание было силами четырех единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.
Информация по пожару уточняется.