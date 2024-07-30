Су-шеф Галков назвал оптимальный срок хранения замороженных ягод

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Главное преимущество заморозки — сохранение большого количества витаминов. Термическая обработка забирает примерно 70% полезных веществ. Некоторые ягоды даже улучшают свои свойства. Например, черная смородина становится еще полезнее, чем до заморозки. Зимой также можно приобрести консервированные ягоды или фрукты, но не стоит забывать о добавлении в такую продукцию консервантов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
К преимуществам эксперт также отнес:
Эксперт также перечислил негативные стороны заморозки ягод:
Неправильный алгоритм действий приведет к тому, что ягоды станут невкусными. Эксперт Ярослав Галков советует не хранить замороженные плоды больше года, несмотря на общие рекомендации. Оптимальное время — от шести до девяти месяцев.