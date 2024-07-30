Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме

В сервисе Whoosh запустили прокат электровелосипедов, которые не являются СИМ, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города не должен был действовать. «Юрент» продолжил работать с учетом ограничений, однако и электросамокаты, и электровелосипеды эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.