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Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме

Суд начал рассматривать иск кикшерингов Whoosh и Urent к Пермской гордуме

30 июля 2024, 07:35
Фото: properm.ru
Следующее заседание состоится уже осенью.

В Пермском краевом суде вчера, 29 июля, состоялось предварительное судебное заседание по иску сервисов кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh к Пермской городской думе.

На первом заседании стороны заявили свои позиции, которые были озвучены ранее, пояснили Properm.ru в пресс-службе сервиса Whoosh. Основное рассмотрение по делу назначено на 23 сентября. В пресс-службе «МТС Юрент» отказались от комментария: «Более того, что уже выходило в СМИ, нам добавить нечего».

Сервисы кикшеринга подали исковое заявление к гордуме, оспаривая решение о запрете парковки электросамокатов в центре и на 38 улицах во всех районах Перми. В апреле депутаты думы поддержали идею администрации города запретить парковку этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) на нескольких десятках улиц и в центре.

В сервисе Whoosh запустили прокат электровелосипедов, которые не являются СИМ, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города не должен был действовать. «Юрент» продолжил работать с учетом ограничений, однако и электросамокаты, и электровелосипеды эвакуировали с мест, где ограничения на парковку не действовали, и отправили на штрафстоянку.

#Общество#Суд#Пермь#Городская среда#Пермская городская дума#Электросамокаты#Электровелосипеды
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