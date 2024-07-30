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Автор пермского Telegram-канала не смог обжаловать штраф за разжигание ненависти

Суд отказался рассмотреть жалобу пермяка на штраф за разжигание ненависти к мигрантам

30 июля 2024, 06:00
Фото: страница Василия Кучумова в соцсетях

Автор пермского Telegram-канала не смог обжаловать штраф за разжигание ненависти

В суде рассказали, в чем причина.

Автор пермского Telegram-канала «КомиссарЪ» Василий Кучумов не смог обжаловать штраф, назначенный за публикацию текста, содержащего высказывания, разжигающие межнациональную рознь (ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц по признакам национальности»). Жалоба пермяка была направлена в Пермский краевой суд в среду, 24 июля, следует из картотеки Мотовилихинского районного суда.

Как пояснили Properm.ru в пресс-службе Пермского краевого суда, жалоба защитника возвращена без рассмотрения по существу. Дело об административном правонарушении также возвращено в Мотовилихинский райсуд. Жалобу не приняли к производству, поскольку полномочия адвоката на подписание и подачу жалобы на постановление судьи о назначении штрафа не оформлены в соответствии с законом.

Ранее стало известно, что 8 июля Мотовилихинский районный суд оштрафовал Василия Кучумова за публикацию в Telegram-канале «КомиссарЪ» на сумму 10 тыс. рублей. В постановлении, опубликованном на сайте суда, сказано, что он «высказал выражения, выражающие негативную оценку одной группой лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения, принадлежности к определенной территории». Например, мужчина писал, что ни за что не сядет в автомобиль такси, если в нем находится мигрант.

Автор одного из пермских Telegram-каналов осужден за разжигание ненависти к мигрантам
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#Общество#Суд#Пермь#Разжигание розни
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