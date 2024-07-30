Суд отказался рассмотреть жалобу пермяка на штраф за разжигание ненависти к мигрантам

Ранее стало известно, что 8 июля Мотовилихинский районный суд оштрафовал Василия Кучумова за публикацию в Telegram-канале «КомиссарЪ» на сумму 10 тыс. рублей. В постановлении, опубликованном на сайте суда, сказано, что он «высказал выражения, выражающие негативную оценку одной группой лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения, принадлежности к определенной территории». Например, мужчина писал, что ни за что не сядет в автомобиль такси, если в нем находится мигрант.