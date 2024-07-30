«Уралхим» публикует Отчет об устойчивом развитии за 2023 год

В документе представлены ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития, прогресс в реализации целей ESG-стратегии и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в компании. В отчетном периоде продолжалась работа по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. По этим направлениям был разработан и принят ряд регламентирующих документов: Климатическая политика, Политика по правам человека, Программа по развитию спорта и молодежной политики.