«Уралхим» публикует Отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
АО «ОХК „Уралхим“ опубликовало Отчет об устойчивом развитии за 2023 год, тема отчета — „Развитие. Сотрудничество. Безопасность“. Документ доступен по ссылке.
В документе представлены ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития, прогресс в реализации целей ESG-стратегии и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в компании. В отчетном периоде продолжалась работа по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. По этим направлениям был разработан и принят ряд регламентирующих документов: Климатическая политика, Политика по правам человека, Программа по развитию спорта и молодежной политики.
Особое внимание было уделено обеспечению достойных условий труда для сотрудников. «Уралхим» в 2023 году расширил профориентационные программы, укрепил взаимодействие с образовательными организациями для привлечения молодых специалистов и развивал программы по адаптации новых сотрудников.
Отчет подготовлен в соответствии с ведущими международными стандартами (в том числе GRI, TCFD) и учитывает рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные приказом Минэкономразвития России № 764 от 1 ноября 2023 года.
В границы данного отчета впервые включено ПАО «Уралкалий». Отчет прошел независимую проверку третьей стороной по стандарту МСЗОУ 3000, а также общественное заверение.
АО «ОХК „Уралхим“ — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу „Уралхим“. Производственные мощности компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.
Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“, ПАО „Уралкалий“ и АО „ТОАЗ“. Численность персонала Группы „Уралхим“ составляет около 38 тыс. человек.