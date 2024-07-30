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«Уралхим» публикует Отчет об устойчивом развитии за 2023 год

«Уралхим» публикует Отчет об устойчивом развитии за 2023 год

30 июля 2024, 13:16
Фото: Филиал «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“
В документе представлены ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития, прогресс в реализации целей ESG-стратегии и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в Компании.

АО «ОХК „Уралхим“ опубликовало Отчет об устойчивом развитии за 2023 год, тема отчета — „Развитие. Сотрудничество. Безопасность“. Документ доступен по ссылке.

В документе представлены ключевые результаты деятельности в области устойчивого развития, прогресс в реализации целей ESG-стратегии и дальнейшие планы по развитию ESG-практик в компании. В отчетном периоде продолжалась работа по развитию корпоративной культуры и этики, соблюдению прав человека, сохранению биоразнообразия и повышению энергоэффективности. По этим направлениям был разработан и принят ряд регламентирующих документов: Климатическая политика, Политика по правам человека, Программа по развитию спорта и молодежной политики.

Особое внимание было уделено обеспечению достойных условий труда для сотрудников. «Уралхим» в 2023 году расширил профориентационные программы, укрепил взаимодействие с образовательными организациями для привлечения молодых специалистов и развивал программы по адаптации новых сотрудников.

Отчет подготовлен в соответствии с ведущими международными стандартами (в том числе GRI, TCFD) и учитывает рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные приказом Минэкономразвития России № 764 от 1 ноября 2023 года.

В границы данного отчета впервые включено ПАО «Уралкалий». Отчет прошел независимую проверку третьей стороной по стандарту МСЗОУ 3000, а также общественное заверение.

АО «ОХК „Уралхим“ — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу „Уралхим“. Производственные мощности компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК „Уралхим“, ПАО „Уралкалий“ и АО „ТОАЗ“. Численность персонала Группы „Уралхим“ составляет около 38 тыс. человек.

#Новости компаний#Экономика
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