«Уралкалий» стал генеральным спонсором «Баскет-стрит — 2024» в Березниках

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
ПАО «Уралкалий» стало генеральным спонсором открытого первенства Березников по баскетболу 3×3 «Баскет-стрит — 2024». Организатором традиционного спортивного события стал баскетбольный клуб «Калий-Баскет».
В первенстве приняли участие баскетболисты из Москвы, Пермского края, Тюменской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Участниками турнира стали более 110 команд. Награды вручались победителям в трех возрастных группах. Помимо основных матчей, в программу мероприятия были включены развлечения для спортсменов и зрителей: работала анимационная площадка, выступали творческие коллективы, также прошли показательные матчи от профессиональных баскетболистов.
Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:
— Развитие баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске — масштабный проект «Уралкалия», цель которого — пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также привлечение их к регулярным занятиям баскетболом. С 2013 года наша компания поддерживает баскетбольный клуб «Калий-Баскет». Благодаря профессиональным тренерам и программе тренировок его воспитанники достигают высоких спортивных результатов.