«Уралкалий» стал генеральным спонсором «Баскет-стрит — 2024» в Березниках

В первенстве приняли участие баскетболисты из Москвы, Пермского края, Тюменской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Участниками турнира стали более 110 команд. Награды вручались победителям в трех возрастных группах. Помимо основных матчей, в программу мероприятия были включены развлечения для спортсменов и зрителей: работала анимационная площадка, выступали творческие коллективы, также прошли показательные матчи от профессиональных баскетболистов.