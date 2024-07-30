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Updated Сегодня, 04:28

«Уралкалий» стал генеральным спонсором «Баскет-стрит — 2024» в Березниках

«Уралкалий» стал генеральным спонсором «Баскет-стрит — 2024» в Березниках

30 июля 2024, 04:26
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
В турнире участвовало более 100 команд из разных регионов России.

ПАО «Уралкалий» стало генеральным спонсором открытого первенства Березников по баскетболу 3×3 «Баскет-стрит — 2024». Организатором традиционного спортивного события стал баскетбольный клуб «Калий-Баскет».

В первенстве приняли участие баскетболисты из Москвы, Пермского края, Тюменской области, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Участниками турнира стали более 110 команд. Награды вручались победителям в трех возрастных группах. Помимо основных матчей, в программу мероприятия были включены развлечения для спортсменов и зрителей: работала анимационная площадка, выступали творческие коллективы, также прошли показательные матчи от профессиональных баскетболистов.

Евгений Зыбин, заместитель генерального директора — директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— Развитие баскетбола как массового вида спорта в Березниках и Соликамске — масштабный проект «Уралкалия», цель которого — пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, а также привлечение их к регулярным занятиям баскетболом. С 2013 года наша компания поддерживает баскетбольный клуб «Калий-Баскет». Благодаря профессиональным тренерам и программе тренировок его воспитанники достигают высоких спортивных результатов.
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