В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Сегодня утром, 30 июля, в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости» опубликовали видеозапись драки школьников. Инцидент произошел в пермском экстрим-парке. На кадрах видно, как между двумя мальчиками развязывается драка. Их обступила толпа, доносятся различные подстрекающие возгласы и нецензурная брань.
После того, как один из мальчиков ударил второго кулаком, второму удалось повалить его всем телом и начать его душить. В результате детей разняла толпа сверстников. Мальчик, которого повалил другой драчун, остается лежать на спине.
В пресс-службе Полиции Прикамья корреспонденту Properm.ru сообщили, что данный видеоматериал выявлен сотрудниками правоохранительных органов. По факту инцидента сообщений и обращений в органы внутренних дел не поступало. Проводится проверка, направленная на установление личностей участников происшествия. Обстоятельства устанавливаются.