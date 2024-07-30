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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке

В интернете распространилось видео драки школьников в пермском экстрим-парке

30 июля 2024, 09:46
Фото: properm.ru
По данному факту проводится проверка сотрудниками полиции.

Сегодня утром, 30 июля, в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости» опубликовали видеозапись драки школьников. Инцидент произошел в пермском экстрим-парке. На кадрах видно, как между двумя мальчиками развязывается драка. Их обступила толпа, доносятся различные подстрекающие возгласы и нецензурная брань.

После того, как один из мальчиков ударил второго кулаком, второму удалось повалить его всем телом и начать его душить. В результате детей разняла толпа сверстников. Мальчик, которого повалил другой драчун, остается лежать на спине.

В пресс-службе Полиции Прикамья корреспонденту Properm.ru сообщили, что данный видеоматериал выявлен сотрудниками правоохранительных органов. По факту инцидента сообщений и обращений в органы внутренних дел не поступало. Проводится проверка, направленная на установление личностей участников происшествия. Обстоятельства устанавливаются.

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#Пермь#Драка#Полиция#Экстрим-парк#Школьники#Следствие#Инцидент#Телеграм-канал#Пресс-служба
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